Куйперс обслужит матч «Ливерпуль» – «Реал», дель Серро рассудит «Боруссию» и «Манчестер Сити»

УЕФА назначила бригады арбитров на ответные матчи 1/4 финала Лиги чемпионов, которые состоятся в среду, 14 апреля.

Матч «Ливерпуль» – «Реал» обслужит голландец Бьорн Куйперс. Его ассистенты – Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра. Резервный судья – Тасос Сидиропулос. За работу VAR будет отвечать Пол ван Букел, его ассистент – Деннис Хиглер.

Дортмундскую «Боруссию» и «Манчестер Сити» рассудит испанец Карлос дель Серро. Ему будут помогать Хуан Юсте и Роберто Алонсо. Резервный арбитр – Хосе Санчес. VAR – Хуан Мартинес, AVAR – Рикардо де Бургос.