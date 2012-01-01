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    Куйперс обслужит матч «Ливерпуль» – «Реал», дель Серро рассудит «Боруссию» и «Манчестер Сити»

    УЕФА назначила бригады арбитров на ответные матчи 1/4 финала Лиги чемпионов, которые состоятся в среду, 14 апреля.

    Матч «Ливерпуль»«Реал» обслужит голландец Бьорн Куйперс. Его ассистенты – Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра. Резервный судья – Тасос Сидиропулос. За работу VAR будет отвечать Пол ван Букел, его ассистент – Деннис Хиглер.

    Дортмундскую «Боруссию» и «Манчестер Сити» рассудит испанец Карлос дель Серро. Ему будут помогать Хуан Юсте и Роберто Алонсо. Резервный арбитр – Хосе Санчес. VAR – Хуан Мартинес, AVAR – Рикардо де Бургос.

    • «Ливерпуль» в первом матче уступил «Реалу» – 1:3.
    • «Боруссия» Д проиграла «Ман Сити» – 1:2.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: сайт УЕФА

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