У Глушакова контузия боковой связки коленного сустава

Контузия, как я понимаю, это УШИБ.
Сильный ушиб.
А сколько нужно для восстановления после сильного ушиба?
Пресс-служба «Химок» назвала диагноз полузащитника Дениса Глушакова.
Медобследование выявило у 34-летнего футболиста контузию боковой связки коленного сустава. Сроки его восстановления пока неизвестны.
- Глушаков получил повреждение во время матча 25-го тура РПЛ против «Тамбова» (1:0).
- В текущем сезоне хавбек провел за «Химки» 17 игр, забил три гола и сделал один ассист.
- Подмосковная команда идет на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ.