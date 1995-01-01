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    У Глушакова контузия боковой связки коленного сустава

    Пресс-служба «Химок» назвала диагноз полузащитника Дениса Глушакова.

    Медобследование выявило у 34-летнего футболиста контузию боковой связки коленного сустава. Сроки его восстановления пока неизвестны.

    • Глушаков получил повреждение во время матча 25-го тура РПЛ против «Тамбова» (1:0).
    • В текущем сезоне хавбек провел за «Химки» 17 игр, забил три гола и сделал один ассист.
    • Подмосковная команда идет на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт «Химок»

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    Сегодня, 08:53
    Комментарии3
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      Рейтинг: +14775

      derrik2000 19 минут назад

      Контузия, как я понимаю, это УШИБ.
      Сильный ушиб.
      А сколько нужно для восстановления после сильного ушиба?

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      Рейтинг: +502

      RJM555 1 час назад

      Надо же а я думал контузия "угла головы"!!!

      0
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      Рейтинг: +1148

      кто там 1 час назад

      Эх.. иногда посмотришь на его высказывания и действия и кажется, что у него контузия совершенно другой части тела..

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