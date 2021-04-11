Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Ограбление поезда». «Спартак» анонсировал дерби с «Локомотивом»

«Ограбление поезда». «Спартак» анонсировал дерби с «Локомотивом»

11 апреля 2021, 12:23
27

Пресс-служба «Спартака» презентовала афишу матча 25-го тура РПЛ против «Локомотива». На ней изображен Георгий Джикия.

«Один из самых важных матчей концовки сезона!» – написал «Спартак».

  • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию игры, которая начнется в 19:00 по Москве.
  • «Спартак» в случае победы может сократить отставание от лидирующего «Зенита» до 1 очка.
  • В 1-м круге «Спартак» обыграл «Локомотив».

Широков: «Локомотив» устал. «Спартак» банально перебежит соперника и дожмет»

Источник: твиттер «Спартака»
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак
Комментарии (27)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
slavа0508
1618134924
Матч конечно супер важный для обоих команд,так сказать момент истины,,,,,
Ответить
NewLife
1618135049
Вроде про дикий запад/вестерн, но в те времена никто не вешал ленты с пулями через плечо. Но может это Джикия в роли матроса-железняка. По любому промахнется сегодня, так как смотрит не в ту сторону. Напомнило ляп Церетели с памятником Колумбу, который держит штурвал, хотя в те времена штурвалов не было, а были рычажные рули (палки).
Ответить
"supermax"
1618135172
с улыбкой, но на серьезе...важный матч
Ответить
DOCTOR PENALTY
1618139723
Лучше не грабить, а наоборот загрузить в поезд багаж мяча в два-три.
Ответить
Fusballer
1618145330
Обычно после таких презентация всё плохо заканчивается
Ответить
filosof sparty
1618145967
Наконец-то родной клуб тоже креативить начал, а то раньше совсем беда была с PR-отделом
Ответить
ivany4
1618146051
Лучше веселиться после, а не до. Будет ли фото веселья из раздевалки?))
Ответить
serglider
1618146532
Да уж... не погорячились ли заранее выложив сие творение, как бы не обделаться с "ограблением" и не остаться без очков после этой игры!
Ответить
Вальдемар IV
1618146728
мне больше нравилось их анонсы вроде "снятие с рпл"
Ответить
Урия Гип 2
1618161884
Перед игрой с Зенитом тоже что то анонсировали ("Любишь медок, полюби и холодок".) Ничему свиней жизнь не учит.
Ответить
Главные новости
Раскрыта точная сумма трансфера Аззи из «Динамо Мх» в ЦСКА
20:02
«Зенит» не может – судья поможет!»: Андронов – о поражении «Факела»
19:47
9
РПЛ. «Краснодар» благодаря Жубалу победил «Ростов» (1:0) и идет без потерь
19:30
40
Губернатор высказался о скандальном поражении «Факела» от «Зенита»
19:01
17
Рабинер прокомментировал скандальную победу «Зенита» над «Факелом»
18:41
11
Реакция Федотова на удаление Дивеева в Воронеже
18:35
8
Семак обвинил судью в удалении Дивеева
18:25
13
Фанаты «Факела» оскорбляли «Зенит» после скандального пенальти
18:13
18
Реакция Ловчева на скандальный пенальти в Воронеже
18:04
15
Мнение тренера «Факела» об обидном поражении от «Зенита»
17:49
8
Все новости
Все новости
Дивееву грозит дисквалификация на несколько матчей
20:24
ВидеоОбзор матча «Краснодар» – «Ростов» голы и лучшие моменты (Видео)
19:31
1
Позиция агента Дивеева об удалении игрока в Воронеже
19:21
2
Фанаты «Спартака» отреагировали на сомнительную победу «Зенита» в Воронеже
19:13
1
Стали известны стартовые составы на матч «Локомотив» – «Динамо»: 29 августа 2026
18:49
Реакция Федотова на удаление Дивеева в Воронеже
18:35
8
Семак обвинил судью в удалении Дивеева
18:25
13
Фанаты «Факела» оскорбляли «Зенит» после скандального пенальти
18:13
18
Реакция Ловчева на скандальный пенальти в Воронеже
18:04
15
Мнение тренера «Факела» об обидном поражении от «Зенита»
17:49
8
Семак прокомментировал выстраданную победу «Зенита» над «Факелом»
17:44
6
Федотов проанализировал скандальный пенальти в пользу «Зенита»
17:39
18
Карпукас: «Зенит» заслужил победу над «Факелом», и не один в мяч»
17:29
10
Дивеев удален за грязный прием и пропустит матч с ЦСКА
17:24
19
РПЛ. «Зенит» вырвал победу над «Факелом» (1:0), забив с пенальти на 92-й минуте
16:58
168
ВидеоОбзор матча «Факел» – «Зенит» голы и лучшие моменты (Видео)
16:58
ЦСКА поспорит с «Аяксом» за участника ЧМ-2026
16:50
2
Бубнов высказался о травме лидера «Краснодара»
16:43
Итальянский топ-клуб начал переговоры о переходе Луиса Энрике из «Зенита»
16:35
5
Стали известны стартовые составы на матч «Краснодар» – «Ростов»: 29 августа 2026
16:22
ЦСКА согласовал трансфер правого защитника
16:16
1
«Родина» хочет арендовать экс-защитника ЦСКА
15:59
1
Бубнов раскритиковал тренера «Спартака» Карседо: «Очень сильно подмочил свою репутацию»
15:30
14
Стало известно, сколько матчей пропустит травмированный Кисляк
15:15
2
«Локомотив» не может договориться о покупке игрока «Ростова»
14:58
1
«Краснодар» близок к продаже 12-миллионного легионера
14:40
2
Пономарев объяснил, почему ЦСКА потерял очки с «Акроном»
14:32
5
Тренера РПЛ уличили в распущенности: «Ему нужно задуматься о поведении»
14:21
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+