«Ограбление поезда». «Спартак» анонсировал дерби с «Локомотивом»

Вроде про дикий запад/вестерн, но в те времена никто не вешал ленты с пулями через плечо. Но может это Джикия в роли матроса-железняка.По любому промахнется сегодня, так как смотрит не в тусторону. Напомнило ляп Церетели с памятником Колумбу, который держит штурвал, хотя в те времена штурвалов не было, а были рычажные рули (палки).
Пресс-служба «Спартака» презентовала афишу матча 25-го тура РПЛ против «Локомотива». На ней изображен Георгий Джикия.
«Один из самых важных матчей концовки сезона!» – написал «Спартак».
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию игры, которая начнется в 19:00 по Москве.
- «Спартак» в случае победы может сократить отставание от лидирующего «Зенита» до 1 очка.
- В 1-м круге «Спартак» обыграл «Локомотив».
Широков: «Локомотив» устал. «Спартак» банально перебежит соперника и дожмет»