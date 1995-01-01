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    «Ограбление поезда». «Спартак» анонсировал дерби с «Локомотивом»

    Пресс-служба «Спартака» презентовала афишу матча 25-го тура РПЛ против «Локомотива». На ней изображен Георгий Джикия.

    «Один из самых важных матчей концовки сезона!» – написал «Спартак».

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    Источник: твиттер «Спартака»

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    Сегодня, 12:23
    Комментарии6
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      Рейтинг: +8459

      NewLife 21 секунду назад

      Вроде про дикий запад/вестерн, но в те времена никто не вешал ленты с пулями через плечо. Но может это Джикия в роли матроса-железняка.По любому промахнется сегодня, так как смотрит не в тусторону. Напомнило ляп Церетели с памятником Колумбу, который держит штурвал, хотя в те времена штурвалов не было, а были рычажные рули (палки).

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      Рейтинг: +18155

      slavutiq70 2 минуты назад

      Матч конечно супер важный для обоих команд,так сказать момент истины,,,,,

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      Рейтинг: +1888

      Алехсбургер. 30 минут назад

      Плохая примета креативно веселиться перед важным матчем.)
      Ростов подтвердит.

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      Рейтинг: +318

      FCLM_FCRM > Алехсбургер. 28 минут назад

      Сочи тоже. Они на афише нарисовали, как Заболотный успевает на поезд раньше Чорлуки. И ещё баннер вывесили, что, мол, Фишт - конечная

      2
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      Рейтинг: +733

      Andrew01 > Алехсбургер. 11 минут назад

      Действительно, " не говори гоп..." как говорится.

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      Рейтинг: +18155

      slavutiq70 > Алехсбургер. 3 минуты назад

      Вот сразу тоже об этом подумал,,,

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