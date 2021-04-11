«Ограбление поезда». «Спартак» анонсировал дерби с «Локомотивом»

Пресс-служба «Спартака» презентовала афишу матча 25-го тура РПЛ против «Локомотива». На ней изображен Георгий Джикия.

«Один из самых важных матчей концовки сезона!» – написал «Спартак».

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию игры, которая начнется в 19:00 по Москве.

«Спартак» в случае победы может сократить отставание от лидирующего «Зенита» до 1 очка.

В 1-м круге «Спартак» обыграл «Локомотив».

Широков: «Локомотив» устал. «Спартак» банально перебежит соперника и дожмет»