Гол в Страсбуре со штрафного – дебютный для Паредеса в Лиге 1

Мастеровитый , отличный футболист !
Полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес накануне помог команде разгромить «Страсбур» (4:1). Бывший игрок «Зенита» забил со штрафного, видео доступно ниже.
Это первый гол Паредеса в чемпионате Франции.
- Аргентинец играет в Париже с января 2019 года.
- В сезоне Лиги 1 игрок провел 19 матчей, забил гол, сделал 2 результативные передачи.
- «ПСЖ» идет в чемпионате 2-м.
Паредес в полном порядкеСмотри, какой классный штрафной завалил Леандро. Кстати, это его первый гол за «ПСЖ» в Лиге 1 pic.twitter.com/TwP7foGKaY— Матч ТВ (@MatchTV) April 11, 2021