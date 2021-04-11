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    Гол в Страсбуре со штрафного – дебютный для Паредеса в Лиге 1

    Полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес накануне помог команде разгромить «Страсбур» (4:1). Бывший игрок «Зенита» забил со штрафного, видео доступно ниже.

    Это первый гол Паредеса в чемпионате Франции.

    • Аргентинец играет в Париже с января 2019 года.
    • В сезоне Лиги 1 игрок провел 19 матчей, забил гол, сделал 2 результативные передачи.
    • «ПСЖ» идет в чемпионате 2-м.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Матч ТВ»

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    Сегодня, 08:52
    Комментарии1
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      Рейтинг: +6567

      САДЫЧОК 1 минуту назад

      Мастеровитый , отличный футболист !

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