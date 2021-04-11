Гол в Страсбуре со штрафного – дебютный для Паредеса в Лиге 1

Полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес накануне помог команде разгромить «Страсбур» (4:1). Бывший игрок «Зенита» забил со штрафного, видео доступно ниже.

Это первый гол Паредеса в чемпионате Франции.

Паредес в полном порядкеСмотри, какой классный штрафной завалил Леандро. Кстати, это его первый гол за «ПСЖ» в Лиге 1 pic.twitter.com/TwP7foGKaY