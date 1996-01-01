Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто станет чемпионом России?
    Тест: кто станет чемпионом России?
    2 Тест: угадай футболиста по его родителям
    Тест: угадай футболиста по его родителям
    3 Тест: чего вы добьетесь со «Спартаком»?
    Тест: чего вы добьетесь со «Спартаком»?

    Почеттино – о замене Наваса в перерыве: «Надеемся, ничего серьезного»

    Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино объяснил замену в перерыве вратаря Кейлора Наваса во время матча 32-го тура Лиги 1 против «Страсбура» (4:1). Аргентинец дал понять, что это была перестраховка.

    «Замена Наваса – мера предосторожности. Медики оценят ситуацию. Надеемся, ничего серьезного», – сказал Почеттино.

    • Вместо Наваса вышел Серхио Рико.
    • 13 апреля «ПСЖ» проведет ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов против «Баварии».
    • 34-летний Навас в сезоне Лиги 1 провел 23 матча, пропустил 15 голов, провел 13 сухих встреч.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: L'Equipe

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 23:36
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    84433
    #3
    Рубик Докоян
    77179
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru