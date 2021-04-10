Почеттино – о замене Наваса в перерыве: «Надеемся, ничего серьезного»

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино объяснил замену в перерыве вратаря Кейлора Наваса во время матча 32-го тура Лиги 1 против «Страсбура» (4:1). Аргентинец дал понять, что это была перестраховка.
«Замена Наваса – мера предосторожности. Медики оценят ситуацию. Надеемся, ничего серьезного», – сказал Почеттино.
- Вместо Наваса вышел Серхио Рико.
- 13 апреля «ПСЖ» проведет ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов против «Баварии».
- 34-летний Навас в сезоне Лиги 1 провел 23 матча, пропустил 15 голов, провел 13 сухих встреч.
Источник: L'Equipe