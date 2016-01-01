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    Юсупов – о матче «Сочи» – «Зенит»: «Нужно проверить свои силы на чемпионе»

    Полузащитник «Сочи» Артур Юсупов поделился ожиданиями от матча 25-го тура РПЛ против «Зенита».

    «Играем против чемпиона, нужно проверить свои силы на чемпионе. Сегодня последние детали тренерский штаб подскажет», – сказал Юсупов.

    • «Сочи» примет «Зенит» в воскресенье, 11 апреля.
    • Начало – в 16:30 по московскому времени.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
    • Команды провели три игры друг с другом – во всех победили петербуржцы.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 15:45
    Комментарии1
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      Рейтинг: +6788

      GoLenaStop 37 минут назад

      Интересная игра питерских газпромовских команд...
      Смело ставлю на ничейку!

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