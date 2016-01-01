Юсупов – о матче «Сочи» – «Зенит»: «Нужно проверить свои силы на чемпионе»

Интересная игра питерских газпромовских команд...
Смело ставлю на ничейку!
Полузащитник «Сочи» Артур Юсупов поделился ожиданиями от матча 25-го тура РПЛ против «Зенита».
«Играем против чемпиона, нужно проверить свои силы на чемпионе. Сегодня последние детали тренерский штаб подскажет», – сказал Юсупов.
- «Сочи» примет «Зенит» в воскресенье, 11 апреля.
- Начало – в 16:30 по московскому времени.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
- Команды провели три игры друг с другом – во всех победили петербуржцы.