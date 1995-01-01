Футболисты «Славии» не встали на колено перед матчем с «Арсеналом» в знак поддержки BLM

Интересно, как долго вся эта дуристика, а вернее массовая истерия, продолжится? Когда уже возобладает здравый смысл, а не тупое следование чьим то популистким лозунгам?
«Славия» сыграла вничью с «Арсеналом» (1:1) в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.
Футболисты лондонского клуба и главный арбитр встречи Андреас Экберг встали на колено перед матчем в знак поддержки движения Black Lives Matter.
Игроки «Славии» не поддержали этот жест и остались стоять в полном составе.
- Ответный матч состоится 15 марта в Праге.