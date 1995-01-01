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    Футболисты «Славии» не встали на колено перед матчем с «Арсеналом» в знак поддержки BLM

    «Славия» сыграла вничью с «Арсеналом» (1:1) в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.

    Футболисты лондонского клуба и главный арбитр встречи Андреас Экберг встали на колено перед матчем в знак поддержки движения Black Lives Matter.

    Игроки «Славии» не поддержали этот жест и остались стоять в полном составе.

    • Ответный матч состоится 15 марта в Праге.

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    Источник: твиттер Afcstuff

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +27508

      oyabun 13 минут назад

      Интересно, как долго вся эта дуристика, а вернее массовая истерия, продолжится? Когда уже возобладает здравый смысл, а не тупое следование чьим то популистким лозунгам?

      0
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      Рейтинг: +21644

      Боцман59rus 14 минут назад

      Молодцы, поставте туземцев дома раком

      1
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      Рейтинг: +2723

      absent32 23 минуты назад

      красавчики!!!

      1
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      Рейтинг: +201

      Лфшт 35 минут назад

      че то я не могу словами описать как глаза у меня закатываются.

      0
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      Рейтинг: -1516

      Аденн 46 минут назад

      уважуха Славии.

      6
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      Рейтинг: +19759

      bset 47 минут назад

      У журналистов кайф прямо - целый инфоповод. Даже думать не надо - просто клепай статейки. Акция добровольная. Захотел - встал, не захотел - не встал. Ну сколько можно из этого новости делать?)

      3
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      Рейтинг: +4291

      Виталий Орехов 49 минут назад

      За##али со своим BLM.

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