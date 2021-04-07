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  • Агент Деспотовича – об уходе из «Рубина»: «Дождемся конца чемпионата и сядем за стол переговоров»

Агент Деспотовича – об уходе из «Рубина»: «Дождемся конца чемпионата и сядем за стол переговоров»

7 апреля 2021, 18:36
5

Юрий Горбенко, агент нападающего «Рубина» Джордже Деспотовича, рассказал о возможному уходе футболиста из казанского клуба этим летом.

«Джордже входит в пятерку лучших бомбардиров РПЛ. Если поступит хорошее предложение, которое устроит «Рубин», то всe возможно.

Есть ли интерес других клубов? Пока только разговоры, есть предложения в устной форме. Сейчас мы решаем и разговариваем. Дождемся конца чемпионата и сядем за стол переговоров. Тем не менее, Джордже здесь всe устраивает», – цитирует Горбенко «Спорт-Экспресс».

  • В текущем розыгрыше РПЛ Деспотович забил 11 мячей в 20 играх.
  • До России он выступал за сербские, бельгийские и казахстанские клубы.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Рубин Деспотович Джордже
Комментарии (5)
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paracetamol
1617810385
Деспота надо в Зенит или в Сочи, а Зюбу вытолкать, может кто и купит за пару лямов!
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portero
1617813196
В Локо приглашают???
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zigbert
1617885741
Хороший игрок. Рубину надо постараться оставить его.
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