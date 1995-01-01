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    Агент Деспотовича – об уходе из «Рубина»: «Дождемся конца чемпионата и сядем за стол переговоров»

    Юрий Горбенко, агент нападающего «Рубина» Джордже Деспотовича, рассказал о возможному уходе футболиста из казанского клуба этим летом.

    «Джордже входит в пятерку лучших бомбардиров РПЛ. Если поступит хорошее предложение, которое устроит «Рубин», то всe возможно.

    Есть ли интерес других клубов? Пока только разговоры, есть предложения в устной форме. Сейчас мы решаем и разговариваем. Дождемся конца чемпионата и сядем за стол переговоров. Тем не менее, Джордже здесь всe устраивает», – цитирует Горбенко «Спорт-Экспресс».

    • В текущем розыгрыше РПЛ Деспотович забил 11 мячей в 20 играх.
    • До России он выступал за сербские, бельгийские и казахстанские клубы.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 18:36
    Комментарии1
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      Рейтинг: +10354

      paracetamol 33 минуты назад

      Деспота надо в Зенит или в Сочи, а Зюбу вытолкать, может кто и купит за пару лямов!

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