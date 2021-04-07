Агент Деспотовича – об уходе из «Рубина»: «Дождемся конца чемпионата и сядем за стол переговоров»

Юрий Горбенко, агент нападающего «Рубина» Джордже Деспотовича, рассказал о возможному уходе футболиста из казанского клуба этим летом.

«Джордже входит в пятерку лучших бомбардиров РПЛ. Если поступит хорошее предложение, которое устроит «Рубин», то всe возможно.

Есть ли интерес других клубов? Пока только разговоры, есть предложения в устной форме. Сейчас мы решаем и разговариваем. Дождемся конца чемпионата и сядем за стол переговоров. Тем не менее, Джордже здесь всe устраивает», – цитирует Горбенко «Спорт-Экспресс».