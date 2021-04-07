Сигурдссон – Магнуссону: «Ты станешь сильнее, чем когда-либо»

Нападающий ЦСКА Арнор Сигурдссон поддержал своего партнера Хердура Магнуссона. Защитник выбыл как минимум до конца сезона.
«Ты станешь сильнее, чем когда-либо. Скорейшего выздоровления, ждем тебя на поле», – написал Сигурдссон в инстаграме.
- У Магнуссона диагностирован разрыв ахиллова сухожилия правого голеностопного сустава. Футболисту потребуется операция.
- В 22 матчах текущего сезона РПЛ исландец забил 1 гол и отдал ассист.
- Магнуссон играет в России с 2018 года.
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Источник: инстаграм Арнора Сигурдссона