Сигурдссон – Магнуссону: «Ты станешь сильнее, чем когда-либо»

Нападающий ЦСКА Арнор Сигурдссон поддержал своего партнера Хердура Магнуссона. Защитник выбыл как минимум до конца сезона.

«Ты станешь сильнее, чем когда-либо. Скорейшего выздоровления, ждем тебя на поле», – написал Сигурдссон в инстаграме.

У Магнуссона диагностирован разрыв ахиллова сухожилия правого голеностопного сустава. Футболисту потребуется операция.

В 22 матчах текущего сезона РПЛ исландец забил 1 гол и отдал ассист.

Магнуссон играет в России с 2018 года.