Винисиус: «Кроос – легенда. Никто не может играть так, как он»

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус после первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (3:1) оценил уровень своего партнера Тони Крооса. Немец в этой встрече сделал голевой пас.

«Кроос – легенда, невероятен. Никто не может играть, как он. Мировой уровень», – сказал Винисиус.