Винисиус: «Кроос – легенда. Никто не может играть так, как он»

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус после первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (3:1) оценил уровень своего партнера Тони Крооса. Немец в этой встрече сделал голевой пас.
«Кроос – легенда, невероятен. Никто не может играть, как он. Мировой уровень», – сказал Винисиус.
- Бразилец во встрече с «Ливерпулем» оформил свой 1-й дубль за «Реал».
- 30-летний Кроос играет за «Реал» с 2014 года, 3 раза выигрывал с клубом Лигу чемпионов.
- Кроос – чемпион мира 2014 года.
Источник: Goal