Акинфеев – Магнуссону: «Мага, сил тебе и терпения»

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев поддержал своего партнера по команде Хердура Магнуссона.

Исландец получил разрыв ахиллова сухожилия правого голеностопного сустава.

Из-за этой травмы защитник пропустит от пяти до шести месяцев.

В текущем сезоне он забил один гол и сделал один ассист в 28 матчах.

«Мага, сил тебе. К сожалению, сам проходил через тяжелые травмы и понимаю, что это такое, терпения тебе и скорейшего возвращения! Ждем!» – написал Акинфеев в инстаграме, прикрепив два совместных фото с Магнуссоном.