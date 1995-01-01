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    Акинфеев – Магнуссону: «Мага, сил тебе и терпения»

    Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев поддержал своего партнера по команде Хердура Магнуссона.

    • Исландец получил разрыв ахиллова сухожилия правого голеностопного сустава.
    • Из-за этой травмы защитник пропустит от пяти до шести месяцев.
    • В текущем сезоне он забил один гол и сделал один ассист в 28 матчах.

    «Мага, сил тебе. К сожалению, сам проходил через тяжелые травмы и понимаю, что это такое, терпения тебе и скорейшего возвращения! Ждем!» – написал Акинфеев в инстаграме, прикрепив два совместных фото с Магнуссоном.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Инстаграм Игоря Акинфеева

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    Сегодня, 18:44
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1881

      prtcs 51 минуту назад

      Вот уже Акинфеев главный недоросель.

      0
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      Рейтинг: +556

      SanInstructor 1 час назад

      А чё не Абдул?

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