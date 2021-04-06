Calciomercato: «Ювентус» отозвал предложение Дибале о продлении контракта

«Ювентус» передумал подписывать новое соглашение с форвардом Пауло Дибалой на улучшенных условиях.

По информации Calciomercato, руководство туринского клуба отозвало последнее предложение, сделанное футболисту, из-за скандала с его участием.

На прошлой неделе аргентинец нарушил антикоронавирусные меры, поучаствовав в вечеринке на 20 человек после наступления комендантского часа.