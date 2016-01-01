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    Calciomercato: «Ювентус» отозвал предложение Дибале о продлении контракта

    «Ювентус» передумал подписывать новое соглашение с форвардом Пауло Дибалой на улучшенных условиях.

    По информации Calciomercato, руководство туринского клуба отозвало последнее предложение, сделанное футболисту, из-за скандала с его участием.

    На прошлой неделе аргентинец нарушил антикоронавирусные меры, поучаствовав в вечеринке на 20 человек после наступления комендантского часа.

    • Контракт игрока с «Ювентусом» истекает в июне 2022 года.
    • В текущем сезоне Дибала забил три гола и сделал два ассиста в 16 матчах.

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    Источник: Calciomercato

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