Calciomercato: «Ювентус» отозвал предложение Дибале о продлении контракта

«Ювентус» передумал подписывать новое соглашение с форвардом Пауло Дибалой на улучшенных условиях.
По информации Calciomercato, руководство туринского клуба отозвало последнее предложение, сделанное футболисту, из-за скандала с его участием.
На прошлой неделе аргентинец нарушил антикоронавирусные меры, поучаствовав в вечеринке на 20 человек после наступления комендантского часа.
- Контракт игрока с «Ювентусом» истекает в июне 2022 года.
- В текущем сезоне Дибала забил три гола и сделал два ассиста в 16 матчах.
Источник: Calciomercato