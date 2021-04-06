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    У Варана выявлен коронавирус

    Центральный защитник «Реала» Рафаэль Варан сдал положительный тест на COVID-19.

    Коронавирусную инфекцию у 27-летнего футболиста обнаружили сегодня утром.

    Сегодня мадридцы примут «Ливерпуль» в 1/4 финала Лиги чемпионов, в субботу – матч с «Барселоной» в 30-м туре Примеры.

    • В текущем сезоне Варан провел за «Реал» 36 игр и забил два гола.
    • Помимо француза ближайшие матчи команды пропустит другой центрбек Серхио Рамос.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт «Реала»

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    Сегодня, 14:39
    Комментарии3
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      Рейтинг: +7036

      FanatSerj 33 минуты назад

      дурочки, привиться что ли не могут, на кону миллионы енотов.
      Или вакцина в Европе хреновая?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1439

      Tsigan 2 часа назад

      Серхио Рамос, Варан, Карвахаль... Норм, можно обыгрывать!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +215

      Октавиус 3 часа назад

      отлично, с Милитао и Начо на "Ливерпуль". Осталось выпустить в атаку всех бездарей и можно заканчивать досрочно сезон...

      1
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