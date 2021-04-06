У Варана выявлен коронавирус

Центральный защитник «Реала» Рафаэль Варан сдал положительный тест на COVID-19.

Коронавирусную инфекцию у 27-летнего футболиста обнаружили сегодня утром.

Сегодня мадридцы примут «Ливерпуль» в 1/4 финала Лиги чемпионов, в субботу – матч с «Барселоной» в 30-м туре Примеры.