У Варана выявлен коронавирус

дурочки, привиться что ли не могут, на кону миллионы енотов.
Или вакцина в Европе хреновая?
Центральный защитник «Реала» Рафаэль Варан сдал положительный тест на COVID-19.
Коронавирусную инфекцию у 27-летнего футболиста обнаружили сегодня утром.
Сегодня мадридцы примут «Ливерпуль» в 1/4 финала Лиги чемпионов, в субботу – матч с «Барселоной» в 30-м туре Примеры.
- В текущем сезоне Варан провел за «Реал» 36 игр и забил два гола.
- Помимо француза ближайшие матчи команды пропустит другой центрбек Серхио Рамос.