«Манчестер Юнайтед» интересуется защитником «Спортинга» Мендешем

«Манчестер Юнайтед» хочет купить левого защитника «Спортинга» Нуну Мендеша, сообщает Record.
По информации источника, английский клуб готов включить в сделку Алекса Теллеса.
Сумма отступных в контракте 18-летнего португальца – 70 миллионов евро.
- «МЮ» купил Теллеса в октябре за 15 миллионов евро.
- В активе бразильца три ассиста в 18 матчах.
- Мендешем также интересуется «Ливерпуль».
Источник: Record
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