«Манчестер Юнайтед» интересуется защитником «Спортинга» Мендешем

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    Источник: Record

    Португальская спортивная газета. Основана в 1948 году. Аудитория в твиттере - почти 350 тысяч подписчиков.

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    05.04.2021 22:59
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