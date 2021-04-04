Федун – о победе над «Ростовом»: «Рад, что «Спартак» сделал мне подарок на день рождения»

Очень нужная и ценная победа , впрочем других сейчас уже и не будет .
Владелец «Спартака» Леонид Федун отреагировал на победу своей команды над «Ростовом» (3:2) в 24-м туре РПЛ.
«Давно не побеждали в Ростове. Важная победа с точки зрения борьбы за медали. Рад, что команда мне сделала подарок на день рождения», – сказал Федун.
- «Спартак» обыграл «Ростов» в чемпионате впервые с мая 2018 года.
- Московская команда сократила отставание от лидирующего «Зенита» до одного очка.
- Сегодня, 5 апреля, Федуну исполнилось 65 лет.