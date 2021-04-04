Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
    Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
    2 Тест: как сильно вы болеете за сборную России?
    Тест: как сильно вы болеете за сборную России?
    3 Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?
    Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?

    Федун – о победе над «Ростовом»: «Рад, что «Спартак» сделал мне подарок на день рождения»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун отреагировал на победу своей команды над «Ростовом» (3:2) в 24-м туре РПЛ.

    «Давно не побеждали в Ростове. Важная победа с точки зрения борьбы за медали. Рад, что команда мне сделала подарок на день рождения», – сказал Федун.

    • «Спартак» обыграл «Ростов» в чемпионате впервые с мая 2018 года.
    • Московская команда сократила отставание от лидирующего «Зенита» до одного очка.
    • Сегодня, 5 апреля, Федуну исполнилось 65 лет.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:53
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11724

      Persona_non_Grata 1 час назад

      Очень нужная и ценная победа , впрочем других сейчас уже и не будет .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5466

      playsh 1 час назад

      Леонид,с Днюхой тебя.Всего тебе самого доброго,люби Спартак,как своего папу,царствие ему небесное,и тогда у тебя всё будет хорошо.Удачи.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    84132
    #3
    Рубик Докоян
    77179
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru