Бундеслига. «Бавария» переиграла «Лейпциг» и увеличила лидерское преимущество до семи очков

«Лейпциг» не смог взять очки дома против «Баварии». Единственный мяч в первом тайме забил Леон Горецка.
«Бавария» не проигрывает «Лейпцигу» семь матчей подряд.
Чемпионат Германии. Бундеслига. 27-й тур
Гол: 0:1 – Горецка, 38.
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«Лейпциг» не смог взять очки дома против «Баварии». Единственный мяч в первом тайме забил Леон Горецка.
«Бавария» не проигрывает «Лейпцигу» семь матчей подряд.
Чемпионат Германии. Бундеслига. 27-й тур
Гол: 0:1 – Горецка, 38.