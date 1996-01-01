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    Бундеслига. «Бавария» переиграла «Лейпциг» и увеличила лидерское преимущество до семи очков

    «Лейпциг» не смог взять очки дома против «Баварии». Единственный мяч в первом тайме забил Леон Горецка.

    «Бавария» не проигрывает «Лейпцигу» семь матчей подряд.

    Чемпионат Германии. Бундеслига. 27-й тур

    Лейпциг – Бавария – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Горецка, 38.

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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