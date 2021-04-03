Акинфеев – о награде лучшему игроку ЦСКА в феврале-марте: «Спасибо, конечно, но гордиться нечем»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев отреагировал на то, что болельщики признали его лучшим игроком команды по итогам февраля и марта.
«Февраль и март были не такими яркими, в двух матчах я вообще не принимал участие. Это аванс. На протяжении многих лет. Я знаю эти голосования, как все это делается – есть симпатия, антипатия.
Хочу сказать, что не считаю себя лучшим. К каждой награде надо относиться спокойнее, рассудительнее. У нас есть лучше люди, которые отыграли этот отрезок.
Пускай результаты не такие хорошие для болельщиков, но по игре Марио Фернандес, Никола Влашич должны были разыграть эту награду. С другой стороны, конечно, спасибо. Гордиться нечем», – сказал Акинфеев.
- За капитана ЦСКА проголосовали 40 процентов опрошенных.
- В феврале и марте он провел три матча и пропустил пять голов.
- Команда в этих играх один раз победила и дважды проиграла.
Источник: Ютуб-канал ЦСКА