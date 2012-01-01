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    Акинфеев – о награде лучшему игроку ЦСКА в феврале-марте: «Спасибо, конечно, но гордиться нечем»

    Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев отреагировал на то, что болельщики признали его лучшим игроком команды по итогам февраля и марта.

    «Февраль и март были не такими яркими, в двух матчах я вообще не принимал участие. Это аванс. На протяжении многих лет. Я знаю эти голосования, как все это делается – есть симпатия, антипатия.

    Хочу сказать, что не считаю себя лучшим. К каждой награде надо относиться спокойнее, рассудительнее. У нас есть лучше люди, которые отыграли этот отрезок.

    Пускай результаты не такие хорошие для болельщиков, но по игре Марио Фернандес, Никола Влашич должны были разыграть эту награду. С другой стороны, конечно, спасибо. Гордиться нечем», – сказал Акинфеев.

    • За капитана ЦСКА проголосовали 40 процентов опрошенных.
    • В феврале и марте он провел три матча и пропустил пять голов.
    • Команда в этих играх один раз победила и дважды проиграла.

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    Источник: Ютуб-канал ЦСКА

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1538

      Niko 47 минут назад

      Адекват!

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