Акинфеев – о награде лучшему игроку ЦСКА в феврале-марте: «Спасибо, конечно, но гордиться нечем»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев отреагировал на то, что болельщики признали его лучшим игроком команды по итогам февраля и марта.

«Февраль и март были не такими яркими, в двух матчах я вообще не принимал участие. Это аванс. На протяжении многих лет. Я знаю эти голосования, как все это делается – есть симпатия, антипатия.

Хочу сказать, что не считаю себя лучшим. К каждой награде надо относиться спокойнее, рассудительнее. У нас есть лучше люди, которые отыграли этот отрезок.

Пускай результаты не такие хорошие для болельщиков, но по игре Марио Фернандес, Никола Влашич должны были разыграть эту награду. С другой стороны, конечно, спасибо. Гордиться нечем», – сказал Акинфеев.