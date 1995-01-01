Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: помните ли вы легендарные мячи?
    Тест: помните ли вы легендарные мячи?
    2 Тест: кто станет чемпионом России?
    Тест: кто станет чемпионом России?
    3 Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?
    Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?

    Верратти заразился коронавирусом перед матчем ЛЧ с «Баварией»

    «ПСЖ» не сможет рассчитывать на полузащитника Марко Верратти в ближайших играх.

    Итальянец сдал положительный тест на COVID-19, вследствие чего пропустит несколько матчей, в том числе против «Баварии» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

    Два месяца назад 28-летний хавбек уже болел коронавирусом.

    • В текущем сезоне Верратти провел за «ПСЖ» 26 матчей и сделал шесть ассистов.
    • 3 апреля «ПСЖ» предстоит сыграть с «Лиллем» в чемпионате. По итогам 30 туров команды делят лидерство в Лиге 1.
    • Первый матч с «Баварией» в ЛЧ запланирован на 7 апреля.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный твиттер «ПСЖ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:27
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    84068
    #3
    Рубик Докоян
    77179
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru