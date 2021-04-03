Верратти заразился коронавирусом перед матчем ЛЧ с «Баварией»

«ПСЖ» не сможет рассчитывать на полузащитника Марко Верратти в ближайших играх.

Итальянец сдал положительный тест на COVID-19, вследствие чего пропустит несколько матчей, в том числе против «Баварии» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Два месяца назад 28-летний хавбек уже болел коронавирусом.