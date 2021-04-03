Верратти заразился коронавирусом перед матчем ЛЧ с «Баварией»

«ПСЖ» не сможет рассчитывать на полузащитника Марко Верратти в ближайших играх.
Итальянец сдал положительный тест на COVID-19, вследствие чего пропустит несколько матчей, в том числе против «Баварии» в 1/4 финала Лиги чемпионов.
Два месяца назад 28-летний хавбек уже болел коронавирусом.
- В текущем сезоне Верратти провел за «ПСЖ» 26 матчей и сделал шесть ассистов.
- 3 апреля «ПСЖ» предстоит сыграть с «Лиллем» в чемпионате. По итогам 30 туров команды делят лидерство в Лиге 1.
- Первый матч с «Баварией» в ЛЧ запланирован на 7 апреля.
Источник: Официальный твиттер «ПСЖ»