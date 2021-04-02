«Бавария» заинтересована в Кварацхелии

Что за статистика? По версии самого же сайта "Бомбардир" его нет даже в полном списке бомбардиров, где на последнем, 40-ом месте Байрамян с тремя голами. А по голевым пасам он на 16-ом месте с 4-мя передачами.
Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия привлек внимание «Баварии». Об этом пишет «Чемпионат» со ссылкой на немецкое издание Express.de. Трансфер может состояться летом.
Агент грузина Мамука Джугели уверен, что его клиент окажется в «Реале» или в «Баварии».
- В текущем сезоне РПЛ Кварацхелия поучаствовал в 20 матчах, забил 3 гола, сделал 8 результативных пасов.
- Его контракт с «Рубином» действует до 2024 года.
- Рыночная стоимость Кварацхелии – 10 миллионов евро.