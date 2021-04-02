«Бавария» заинтересована в Кварацхелии

Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия привлек внимание «Баварии». Об этом пишет «Чемпионат» со ссылкой на немецкое издание Express.de. Трансфер может состояться летом.

Агент грузина Мамука Джугели уверен, что его клиент окажется в «Реале» или в «Баварии».