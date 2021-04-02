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    «Бавария» заинтересована в Кварацхелии

    Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия привлек внимание «Баварии». Об этом пишет «Чемпионат» со ссылкой на немецкое издание Express.de. Трансфер может состояться летом.

    Агент грузина Мамука Джугели уверен, что его клиент окажется в «Реале» или в «Баварии».

    • В текущем сезоне РПЛ Кварацхелия поучаствовал в 20 матчах, забил 3 гола, сделал 8 результативных пасов.
    • Его контракт с «Рубином» действует до 2024 года.
    • Рыночная стоимость Кварацхелии – 10 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    02.04.2021 23:51
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1225

      nominum 21 минуту назад

      Что за статистика? По версии самого же сайта "Бомбардир" его нет даже в полном списке бомбардиров, где на последнем, 40-ом месте Байрамян с тремя голами. А по голевым пасам он на 16-ом месте с 4-мя передачами.

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      Рейтинг: +1012

      Benifacto 43 минуты назад

      окажеться, только сразу уйдет в аренду...а там скорей на продажу....

      0
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      Рейтинг: +2663

      Fusballer 1 час назад

      Это дезинформация - на самом деле Бавария присматривается к Дзюбе.

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