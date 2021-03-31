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    Sport24: английские и немецкие клубы интересуются Норманном

    Полузащитник «Ростова» Матиас Норманн привлек внимание других клубов.

    По информации Sport24, 24-летним футболистом интересуются в Англии и Германии.

    Англичане на сегодняшний день серьезнее настроены на подписание хавбека.

    • В этом сезоне Норманн провел за «Ростов» 17 матчей, забил один гол и сделал два ассиста.
    • Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года.
    • Рыночная стоимость норвежца – 13 миллионов евро.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 08:13
    Комментарии2
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      Рейтинг: +12396

      Garrincha58 12 минут назад

      думаю Ростову 10 лямов не помешают, они прикупят пару тройку почти таких же и будут в шоколаде

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      Рейтинг: +21472

      Боцман59rus 33 минуты назад

      И как он привлек внимание? Может игрой в ЛЧ, или за сборную всех порвал? А может барыга агент, с помощью пишущих проституток, набивает цену средненькому игроку, чтобы впарить его нашим суперГрандам.

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