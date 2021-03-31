Sport24: английские и немецкие клубы интересуются Норманном

думаю Ростову 10 лямов не помешают, они прикупят пару тройку почти таких же и будут в шоколаде
Полузащитник «Ростова» Матиас Норманн привлек внимание других клубов.
По информации Sport24, 24-летним футболистом интересуются в Англии и Германии.
Англичане на сегодняшний день серьезнее настроены на подписание хавбека.
- В этом сезоне Норманн провел за «Ростов» 17 матчей, забил один гол и сделал два ассиста.
- Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года.
- Рыночная стоимость норвежца – 13 миллионов евро.