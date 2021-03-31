«Зенит» заплатил 8 миллионов агентам в 2020 году. Больше всех в РПЛ

РФС опубликовала данные о сумме вознаграждений, выплаченных клубами посредникам в 2020 году.

Больше всего на услуги агентов потратил «Зенит». Клуб из Санкт-Петербурга потратил на вознаграждения посредникам 8 миллионов евро.

«Локомотив» заплатил агентам 5,6 миллионов евро, «Рубин» – 4,6 миллионов. «Спартак» выплатил посредникам 4,5 миллионов, «Динамо» – 4,3 миллионов, ЦСКА – 3 миллиона евро.