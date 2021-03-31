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    «Зенит» заплатил 8 миллионов агентам в 2020 году. Больше всех в РПЛ

    РФС опубликовала данные о сумме вознаграждений, выплаченных клубами посредникам в 2020 году.

    Больше всего на услуги агентов потратил «Зенит». Клуб из Санкт-Петербурга потратил на вознаграждения посредникам 8 миллионов евро.

    «Локомотив» заплатил агентам 5,6 миллионов евро, «Рубин» – 4,6 миллионов. «Спартак» выплатил посредникам 4,5 миллионов, «Динамо» – 4,3 миллионов, ЦСКА – 3 миллиона евро.

    • В общем российские клубы выплатили агентам в 2020 году порядка 34 миллионов евро.

    Источник: РФС

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    31.03.2021 20:01
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    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17785

      paracetamol 1 апреля 2021, 00:21

      Нехило эти посредники живут. Жируют, толстопузые!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1170

      inzek 31 марта 2021, 22:56

      ...а выхлоп=0

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12337

      Вомбат 31 марта 2021, 21:49

      Сомнительный рекорд.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +748

      Kokmarov 31 марта 2021, 21:47

      С ума посходили, уже ни за что платят, походу я чем-то ни тем занимаюсь.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1883

      Nevsky_RU 31 марта 2021, 20:14

      Ну наконец то и тут свинот обогнали)

      -2
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