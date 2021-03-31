Румменигге: «Откуда берутся слухи о Холанде в «Баварии»? На этой позиции у нас игрок мирового класса»

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге прокомментировал информацию об интересе мюнхенского клуба к форварду дортмундской «Боруссии» Эрлингу Холанду.

«Не понимаю, откуда берутся эти слухи. Могу сказать только одно: на этой позиции у нас играет футболист мирового класса.

У Левандовски контракт до 2023 года. И я убежден: при его профессионализме – посмотрите, как он тренируется и следит за собой – это не конец», – цитирует Румменигге Sport Bild.