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    Румменигге: «Откуда берутся слухи о Холанде в «Баварии»? На этой позиции у нас игрок мирового класса»

    Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге прокомментировал информацию об интересе мюнхенского клуба к форварду дортмундской «Боруссии» Эрлингу Холанду.

    «Не понимаю, откуда берутся эти слухи. Могу сказать только одно: на этой позиции у нас играет футболист мирового класса.

    У Левандовски контракт до 2023 года. И я убежден: при его профессионализме – посмотрите, как он тренируется и следит за собой – это не конец», – цитирует Румменигге Sport Bild.

    • В текущем сезоне Левандовски провел за «Баварию» 36 матчей, забил 42 гола и сделал 8 ассистов.
    • Левандовски вошел в топ-3 лучших бомбардиров отборочных раундов ЧМ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Bild

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