Левандовски пропустит оба матча с «ПСЖ» в Лиге чемпионов

Левандовски жаль...И жаль, что мы не увидим его в этой , надеюсь, стОяшей игре... Это как в фильме "Все деньги мира", когда весь материал отснятый с великим Спейси из за сексуального скандала переснимали с сильным, но...не настолько Пламмером)))
Бавария найдёт Роберту замену на эту игру...но любая замена, конечно же, будет слабее!
А ПСЖ... пора уже шевелить батонами и выигрывать ЛЧ... Там есть две "спящие красавицы", которые последнее время очень много говорят о деньгах и переходах в другие клубы...а пока ещё ничего, кроме чемпионата вечно пьяной Франции не выиграли))) В общем, если Неймар и Мбаппе "включатся" по полной и покажут лучший футбол, на который они способны, я за победу "лягушатников над бошами")))
«Бавария» сообщила о степени серьезности травмы нападающего Роберта Левандовски.
У поляка диагностировано растяжение связок правого колена. На восстановление ему потребуется не менее четырех недель.
32-летний футболист пропустит оба матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ».