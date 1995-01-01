Левандовски пропустит оба матча с «ПСЖ» в Лиге чемпионов

«Бавария» сообщила о степени серьезности травмы нападающего Роберта Левандовски.

У поляка диагностировано растяжение связок правого колена. На восстановление ему потребуется не менее четырех недель.

32-летний футболист пропустит оба матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ».