Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вам это нравится. Тест «Бомбардира» о соцсетях и футболе
    Вам это нравится. Тест «Бомбардира» о соцсетях и футболе
    2 Супер-Валера. Главный футбольный помощник
    Супер-Валера. Главный футбольный помощник
    3 Тест: сколько лет футболисту?
    Тест: сколько лет футболисту?

    Левандовски пропустит оба матча с «ПСЖ» в Лиге чемпионов

    «Бавария» сообщила о степени серьезности травмы нападающего Роберта Левандовски.

    У поляка диагностировано растяжение связок правого колена. На восстановление ему потребуется не менее четырех недель.

    32-летний футболист пропустит оба матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ».

    • Левандовски травмировал колено в игре отбора ЧМ-2022 между сборными Польши и Андорры (3:0).
    • В текущем сезоне форвард провел за мюнхенскую команду 36 матчей, забил 42 гола и сделал восемь ассистов.
    • «Бавария» встретится с «ПСЖ» 7 и 13 апреля.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный твиттер «Баварии»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:38
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3855

      solodealer 38 минут назад

      Левандовски жаль...И жаль, что мы не увидим его в этой , надеюсь, стОяшей игре... Это как в фильме "Все деньги мира", когда весь материал отснятый с великим Спейси из за сексуального скандала переснимали с сильным, но...не настолько Пламмером)))
      Бавария найдёт Роберту замену на эту игру...но любая замена, конечно же, будет слабее!
      А ПСЖ... пора уже шевелить батонами и выигрывать ЛЧ... Там есть две "спящие красавицы", которые последнее время очень много говорят о деньгах и переходах в другие клубы...а пока ещё ничего, кроме чемпионата вечно пьяной Франции не выиграли))) В общем, если Неймар и Мбаппе "включатся" по полной и покажут лучший футбол, на который они способны, я за победу "лягушатников над бошами")))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +321

      jengais 1 час назад

      Только я переживаю, что Лева пропустит несколько матчей во всех турнирах и забьёт меньше голов за сезон чем мог?((

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12359

      JTherry 1 час назад

      Левандовский, определенно фора для ПСЖ, но надо еще суметь ею воспользоваться... заменить есть кем и интересно, кем заменят...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +856

      Cubinec1989 1 час назад

      Поляк бы французам забил...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5

      vladislavoh2jovc 2 часа назад

      Мнoго жeнщин хoтят сeксa на одну нoчь. Все они собраны на одном сайте и ждут члeнa для жосткого тpаxа. Все анoнимнo и конфидeнциaльно, peгистpиpуйся пока беcплaнo ---- http://srt.vg/trax

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11560

      Cules2013 2 часа назад

      обидно. что не говори, но шансы ПСЖ повышаются.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5813

      Viper for CSKA 2 часа назад

      Потеря - очень серьезная, но, думаю, и без него справятся. Надо выносить оба шейховских мешка вперёд ногами. Так что удачи немцам!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +177

      BlackMurderDeco 2 часа назад

      Чупо-мотинг, гнабри, Мюллер, собственно на поляка есть смена, причем все при деле, так , что Бавария может ее переживать за линию нападения

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    84016
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru