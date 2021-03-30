«СЭ»: «Спартак» предложит Джикии контракт до 2026 года с повышением зарплаты

Стали известны некоторые подробности возможного продления контракта между «Спартаком» и защитником Георгием Джикией.

По информации «СЭ», клуб планирует предложить капитану соглашение до 2026 года, по условиям которого вырастет его зарплата.

Ранее сообщалось, что представители «Спартака» провели встречу с агентом футболиста Вадимом Шпиневым.