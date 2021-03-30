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  • «СЭ»: «Спартак» предложит Джикии контракт до 2026 года с повышением зарплаты

«СЭ»: «Спартак» предложит Джикии контракт до 2026 года с повышением зарплаты

30 марта 2021, 15:56
12

Стали известны некоторые подробности возможного продления контракта между «Спартаком» и защитником Георгием Джикией.

По информации «СЭ», клуб планирует предложить капитану соглашение до 2026 года, по условиям которого вырастет его зарплата.

Ранее сообщалось, что представители «Спартака» провели встречу с агентом футболиста Вадимом Шпиневым.

  • Действующий контракт между сторонами истекает в июне 2022 года.
  • В текущем сезоне Джикия провел за «Спартак» 24 матча и сделал два ассиста.
  • Его зарплата сейчас составляет 2,2 миллиона евро в год.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Джикия Георгий
Комментарии (12)
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Ru677
1617109192
Самый достойный!
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Боцман59rus
1617111651
Если правда, то не вижу оснований для повышения, он и на эту зарплату не тянет. Нахватался в сборной от пастуха и через чур поверил в себя
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derrik2000
1617112774
За что ему повышать-то? За то, что регулярно "косячит" наравне с Масловым? Или за то, что капитан команды? Пусть свою и так ГРОМАДНУЮ зарплату КАЧЕСТВЕННО отрабатывает.
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NewLife
1617112805
"По информации «СЭ»..." Если в тексте есть такие слова, то это их фантазии.
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САДЫЧОК
1617113563
Это самое распиаренное дерево ! У него нет элементарно физического роста для центра защиты ! Нет паса , игры головой , он медленный . не поворотливый , теряет позиции и постоянно куда то убегает ! У него низкие показатели ТТД !
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Иван Петров 1986
1617116735
Им зарплату наоборот уменьшать раза в три нужно. Получают бешенные бабки ни за что.
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Olymp2
1617118216
отлично!!! обороне спама пипец!!!
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vladislavoh2jovc
1617122545
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rammax fcsm
1617142868
всю оборону тянет Жиго в одно лицо... грузин или валяется после каждого стыка травмированный, или косячит... какое, ***, повышение??? реально бесполезен и слаб... и так проходной двор!! если бы не Жиго, в каждом матче по трёхе бы вафлили, с такими привозёрами...
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zigbert
1617180738
Зарплата игрока должна быть в разумных пределах. Все зависит от ценности игрока и нужности его в команде.
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