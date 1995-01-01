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    «СЭ»: «Спартак» предложит Джикии контракт до 2026 года с повышением зарплаты

    Стали известны некоторые подробности возможного продления контракта между «Спартаком» и защитником Георгием Джикией.

    По информации «СЭ», клуб планирует предложить капитану соглашение до 2026 года, по условиям которого вырастет его зарплата.

    Ранее сообщалось, что представители «Спартака» провели встречу с агентом футболиста Вадимом Шпиневым.

    • Действующий контракт между сторонами истекает в июне 2022 года.
    • В текущем сезоне Джикия провел за «Спартак» 24 матча и сделал два ассиста.
    • Его зарплата сейчас составляет 2,2 миллиона евро в год.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 15:56
    Комментарии9
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      Рейтинг: +340

      Olymp2 16 минут назад

      отлично!!! обороне спама пипец!!!

      0
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      Рейтинг: +2173

      Иван Петров 1986 40 минут назад

      Им зарплату наоборот уменьшать раза в три нужно. Получают бешенные бабки ни за что.

      1
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      Рейтинг: +6480

      САДЫЧОК 1 час назад

      Это самое распиаренное дерево ! У него нет элементарно физического роста для центра защиты ! Нет паса , игры головой , он медленный . не поворотливый , теряет позиции и постоянно куда то убегает ! У него низкие показатели ТТД !

      3
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      Рейтинг: +8159

      NewLife 1 час назад

      "По информации «СЭ»..."
      Если в тексте есть такие слова, то это их фантазии.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +14606

      derrik2000 1 час назад

      За что ему повышать-то?
      За то, что регулярно "косячит" наравне с Масловым?
      Или за то, что капитан команды?
      Пусть свою и так ГРОМАДНУЮ зарплату КАЧЕСТВЕННО отрабатывает.

      3
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      Рейтинг: +1716

      FRZZ 2 часа назад

      Очень завышенные зарплаты российских футболистов.

      3
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      Рейтинг: +21446

      Боцман59rus 2 часа назад

      Если правда, то не вижу оснований для повышения, он и на эту зарплату не тянет. Нахватался в сборной от пастуха и через чур поверил в себя

      4
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      Рейтинг: +17

      Ru677 2 часа назад

      Самый достойный!

      0
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      Рейтинг: +8159

      NewLife 2 часа назад

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