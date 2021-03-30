«СЭ»: «Спартак» предложит Джикии контракт до 2026 года с повышением зарплаты

Стали известны некоторые подробности возможного продления контракта между «Спартаком» и защитником Георгием Джикией.
По информации «СЭ», клуб планирует предложить капитану соглашение до 2026 года, по условиям которого вырастет его зарплата.
Ранее сообщалось, что представители «Спартака» провели встречу с агентом футболиста Вадимом Шпиневым.
- Действующий контракт между сторонами истекает в июне 2022 года.
- В текущем сезоне Джикия провел за «Спартак» 24 матча и сделал два ассиста.
- Его зарплата сейчас составляет 2,2 миллиона евро в год.
Источник: «Спорт-Экспресс»