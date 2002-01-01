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    «РБ-Спорт»: «Спартак» обсудил с агентом Джикии вопрос продления контракта

    «РБ-Спорт» сообщил о встрече представителей «Спартака» с Вадимом Шпиневым, агентом защитника Георгия Джикии.

    По информации источника, стороны обсуждали вопрос продления соглашения, срок которого истекает в июне 2022 года.

    Клуб и футболист готовы к продолжению сотрудничества, однако условия контракта, в том числе размер зарплаты, пока не согласованы. Этим будет заниматься совет директоров.

    • В текущем сезоне Джикия провел за «Спартак» 24 матча и сделал два ассиста.
    • Зарплата капитана команды сейчас составляет 2,2 миллиона евро в год.

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    Сегодня, 13:57
    Комментарии3
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      Рейтинг: +8189

      NewLife 8 минут назад

      Джикия и Маслов это слабости в защите Спартака, которые окажутся решающими в случае выхода в еврокубки. Хотелось бы, чтобы руководство клуба нашло замену в первую очередь Джикии, поскольку Маслов еще может прибавить, натренировав реакцию.

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      Рейтинг: +27326

      oyabun 15 минут назад

      Жора, конечно, не тот что был раньше, но и других то, кто был бы лучше, не наблюдается на данный момент. Так что, безусловного защитника сборной надо переподписывать.

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      Рейтинг: +6475

      САДЫЧОК 1 час назад

      Это самое распиаренное дерево ! У него нет элементарно физического роста для центра защиты ! Нет паса , игры головой , он медленный . не поворотливый , теряет позиции и постоянно куда то убегает ! У него низкие показатели ТТД !

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