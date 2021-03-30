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  • «РБ-Спорт»: «Спартак» обсудил с агентом Джикии вопрос продления контракта

«РБ-Спорт»: «Спартак» обсудил с агентом Джикии вопрос продления контракта

30 марта 2021, 13:57
3

«РБ-Спорт» сообщил о встрече представителей «Спартака» с Вадимом Шпиневым, агентом защитника Георгия Джикии.

По информации источника, стороны обсуждали вопрос продления соглашения, срок которого истекает в июне 2022 года.

Клуб и футболист готовы к продолжению сотрудничества, однако условия контракта, в том числе размер зарплаты, пока не согласованы. Этим будет заниматься совет директоров.

  • В текущем сезоне Джикия провел за «Спартак» 24 матча и сделал два ассиста.
  • Зарплата капитана команды сейчас составляет 2,2 миллиона евро в год.

Источник: «РБ-Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Джикия Георгий
Комментарии (3)
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САДЫЧОК
1617101912
Это самое распиаренное дерево ! У него нет элементарно физического роста для центра защиты ! Нет паса , игры головой , он медленный . не поворотливый , теряет позиции и постоянно куда то убегает ! У него низкие показатели ТТД !
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oyabun
1617106080
Жора, конечно, не тот что был раньше, но и других то, кто был бы лучше, не наблюдается на данный момент. Так что, безусловного защитника сборной надо переподписывать.
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NewLife
1617106483
Джикия и Маслов это слабости в защите Спартака, которые окажутся решающими в случае выхода в еврокубки. Хотелось бы, чтобы руководство клуба нашло замену в первую очередь Джикии, поскольку Маслов еще может прибавить, натренировав реакцию.
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