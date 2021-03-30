«РБ-Спорт»: «Спартак» обсудил с агентом Джикии вопрос продления контракта

«РБ-Спорт» сообщил о встрече представителей «Спартака» с Вадимом Шпиневым, агентом защитника Георгия Джикии.

По информации источника, стороны обсуждали вопрос продления соглашения, срок которого истекает в июне 2022 года.

Клуб и футболист готовы к продолжению сотрудничества, однако условия контракта, в том числе размер зарплаты, пока не согласованы. Этим будет заниматься совет директоров.