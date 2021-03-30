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Салах: «Останусь ли я в «Ливерпуле»? Это зависит не от меня»

30 марта 2021, 09:53

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах высказался о своем будущем в английском клубе.

«Останусь ли я в «Ливерпуле»? Это зависит не от меня. Посмотрим, что будет дальше, но пока я не хочу говорить об этом.

Отношения с Клоппом? Описал бы их как нормальные отношения между двумя профессионалами», – сказал Салах.

  • Ране сообщалось, что Салах может покинуть «Ливерпуль» из-за испортившихся отношений с Клоппом.
  • После замены Салаха в матче 29-го тура АПЛ с «Челси» (0:1) агент игрока оставил в твиттере пост с точкой.
  • 28-летний Салах стоит на рынке 120 миллионов евро.

Источник: Goal
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Салах Мохамед
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