Салах: «Останусь ли я в «Ливерпуле»? Это зависит не от меня»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах высказался о своем будущем в английском клубе.

«Останусь ли я в «Ливерпуле»? Это зависит не от меня. Посмотрим, что будет дальше, но пока я не хочу говорить об этом.

Отношения с Клоппом? Описал бы их как нормальные отношения между двумя профессионалами», – сказал Салах.