Салах: «Останусь ли я в «Ливерпуле»? Это зависит не от меня»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах высказался о своем будущем в английском клубе.
«Останусь ли я в «Ливерпуле»? Это зависит не от меня. Посмотрим, что будет дальше, но пока я не хочу говорить об этом.
Отношения с Клоппом? Описал бы их как нормальные отношения между двумя профессионалами», – сказал Салах.
- Ране сообщалось, что Салах может покинуть «Ливерпуль» из-за испортившихся отношений с Клоппом.
- После замены Салаха в матче 29-го тура АПЛ с «Челси» (0:1) агент игрока оставил в твиттере пост с точкой.
- 28-летний Салах стоит на рынке 120 миллионов евро.
Источник: Goal