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    Салах: «Останусь ли я в «Ливерпуле»? Это зависит не от меня»

    Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах высказался о своем будущем в английском клубе.

    «Останусь ли я в «Ливерпуле»? Это зависит не от меня. Посмотрим, что будет дальше, но пока я не хочу говорить об этом.

    Отношения с Клоппом? Описал бы их как нормальные отношения между двумя профессионалами», – сказал Салах.

    • Ране сообщалось, что Салах может покинуть «Ливерпуль» из-за испортившихся отношений с Клоппом.
    • После замены Салаха в матче 29-го тура АПЛ с «Челси» (0:1) агент игрока оставил в твиттере пост с точкой.
    • 28-летний Салах стоит на рынке 120 миллионов евро.

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    Источник: Goal

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