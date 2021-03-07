Салах может покинуть «Ливерпуль» из-за испортившихся отношений с Клоппом

У нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха испортились отношения с главным тренером Юргеном Клоппом. В связи с этим египтянин летом может покинуть клуб.
Конфликт между тренером и игроком длится несколько месяцев. Он обострился после замены Салаха в последнем матче против «Челси» (0:1) на 61-й минуте.
- После замены Салаха в игре с «Челси» агент игрока оставил в твиттере пост с точкой.
- 28-летний Салах стоит на рынке 120 миллионов евро.
- В январе Салах говорил, что хочет быть в «Ливерпуле» как можно дольше.
Источник: AS