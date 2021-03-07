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  • Салах может покинуть «Ливерпуль» из-за испортившихся отношений с Клоппом

Салах может покинуть «Ливерпуль» из-за испортившихся отношений с Клоппом

7 марта 2021, 12:56
12

У нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха испортились отношения с главным тренером Юргеном Клоппом. В связи с этим египтянин летом может покинуть клуб.

Конфликт между тренером и игроком длится несколько месяцев. Он обострился после замены Салаха в последнем матче против «Челси» (0:1) на 61-й минуте.

  • После замены Салаха в игре с «Челси» агент игрока оставил в твиттере пост с точкой.
  • 28-летний Салах стоит на рынке 120 миллионов евро.
  • В январе Салах говорил, что хочет быть в «Ливерпуле» как можно дольше.

Источник: AS
Англия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Ливерпуль Салах Мохамед Клопп Юрген
Комментарии (12)
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Вомбат
1615112709
Уверен, что этот якобы конфликт раздувают журналисты. Клопп справедлив и не портит отношений с игроками. А недовольство Салаха скорее всего относится к ситуации, в которой оказался Ливерпуль (по причинам, которых ни Клопп ни Салах с их промытыми мозгами не понимают и никогда не поймут).
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вальтер 79
1615118022
срочно в Зенит к ловрену друзья восоединяться
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DOCTOR PENALTY
1615118215
Непросто определить кто из них дороже и нужнее клубу. Я на стороне Клоппа.
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koli4ka
1615118434
а суть конфликта видно в том,что не пьет Мохамед Салах баварское пиво,но разве Юргена Клоппа в этом переубедишь???
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zigbert
1615119712
Последние неудачи Ливерпуля не придают настроения ни тренеру, ни игрокам. В таких случаях любой может сорваться а журналисты в любой момент готовы раздуть ситуацию до предела.
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Fusballer
1615121296
Дзюба на замену надо
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Cules2013
1615124942
У команды кризис, все на нервах, Салах перестал забивать регулярно, вот и накопилось. Уж кому-кому, а Салаху было бы некрасиво куда-то сбежать летом. В тот же Реал. Ливерпуль дал ему не меньше, чем он ему.
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Hektor 84
1615125777
Снизил требования к себе или потерял мотивацию. Возможно ему надо сменить обстановку.
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казанский лис
1615146169
надоели друг другу, ищут ведьм.
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