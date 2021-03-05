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    Салах может покинуть «Ливерпуль» из-за испортившихся отношений с Клоппом

    У нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха испортились отношения с главным тренером Юргеном Клоппом. В связи с этим египтянин летом может покинуть клуб.

    Конфликт между тренером и игроком длится несколько месяцев. Он обострился после замены Салаха в последнем матче против «Челси» (0:1) на 61-й минуте.

    • После замены Салаха в игре с «Челси» агент игрока оставил в твиттере пост с точкой.
    • 28-летний Салах стоит на рынке 120 миллионов евро.
    • В январе Салах говорил, что хочет быть в «Ливерпуле» как можно дольше.

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    Источник: AS

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    Сегодня, 12:56
    Комментарии5
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      Рейтинг: +83421

      zigbert 4 минуты назад

      Последние неудачи Ливерпуля не придают настроения ни тренеру, ни игрокам. В таких случаях любой может сорваться а журналисты в любой момент готовы раздуть ситуацию до предела.

      0
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      Рейтинг: +1362

      koli4ka 26 минут назад

      а суть конфликта видно в том,что не пьет Мохамед Салах баварское пиво,но разве Юргена Клоппа в этом переубедишь???

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      Рейтинг: +20271

      DOCTOR PENALTY 29 минут назад

      Непросто определить кто из них дороже и нужнее клубу. Я на стороне Клоппа.

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      Рейтинг: +269

      вальтер 79 32 минуты назад

      срочно в Зенит к ловрену друзья восоединяться

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      Рейтинг: +7564

      Вомбат 2 часа назад

      Уверен, что этот якобы конфликт раздувают журналисты. Клопп справедлив и не портит отношений с игроками. А недовольство Салаха скорее всего относится к ситуации, в которой оказался Ливерпуль (по причинам, которых ни Клопп ни Салах с их промытыми мозгами не понимают и никогда не поймут).

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