Салах может покинуть «Ливерпуль» из-за испортившихся отношений с Клоппом

У нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха испортились отношения с главным тренером Юргеном Клоппом. В связи с этим египтянин летом может покинуть клуб.

Конфликт между тренером и игроком длится несколько месяцев. Он обострился после замены Салаха в последнем матче против «Челси» (0:1) на 61-й минуте.