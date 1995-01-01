Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?
    Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?
    2 Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?
    Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?
    3 Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом
    Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом

    Моро: «Московское «Динамо» намного серьезнее и профессиональнее загребского»

    Полузащитник московского «Динамо» Никола Моро сравнил свой нынешний клуб с бывшим – загребским «Динамо».

    – Какие основные различия между московским «Динамо» и загребским?

    – В Москве все намного серьезнее и профессиональнее. Инфраструктура, стадион, база... Даже только по этому можно судить о том, насколько большие у клуба амбиции.

    К тому же в Хорватии нет такой конкуренции среди игроков – здесь, в Москве, можно развиваться еще быстрее.

    • В августе прошлого года Моро перебрался из загребского «Динамо» в московское за 8,5 миллиона евро.
    • В текущем сезоне хавбек забил три гола в 20 матчах.

    Моро: «В Европе почему-то недооценивают РПЛ. Не заметил, что это оборонительная лига»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Сайт банка ВТБ

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:32
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: -1485

      Аденн 53 минуты назад

      осбливо это было видно в игре с тбилиским локомотивом.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    83996
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru