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  • Моро: «Московское «Динамо» намного серьезнее и профессиональнее загребского»

Моро: «Московское «Динамо» намного серьезнее и профессиональнее загребского»

29 марта 2021, 20:32
3

Полузащитник московского «Динамо» Никола Моро сравнил свой нынешний клуб с бывшим – загребским «Динамо».

– Какие основные различия между московским «Динамо» и загребским?

– В Москве все намного серьезнее и профессиональнее. Инфраструктура, стадион, база... Даже только по этому можно судить о том, насколько большие у клуба амбиции.

К тому же в Хорватии нет такой конкуренции среди игроков – здесь, в Москве, можно развиваться еще быстрее.

  • В августе прошлого года Моро перебрался из загребского «Динамо» в московское за 8,5 миллиона евро.
  • В текущем сезоне хавбек забил три гола в 20 матчах.

Моро: «В Европе почему-то недооценивают РПЛ. Не заметил, что это оборонительная лига»

Источник: Сайт банка ВТБ
Россия. Премьер-лига Динамо Динамо Загреб Моро Никола
Комментарии (3)
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Sky Spartak
1617045680
И серьезнее и профессиональнее и богаче....только в футбол ...Хорваты играют намного лучше...
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serppion
1617096642
Это он так про свое загребское Динамо?! Оно же отодрало и ЦСКА, и Краснодар, и Тоттенхем. Загреб и сейчас играет, а где в Европе сховалось московское Динамо?!
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