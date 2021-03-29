Моро: «Московское «Динамо» намного серьезнее и профессиональнее загребского»

Полузащитник московского «Динамо» Никола Моро сравнил свой нынешний клуб с бывшим – загребским «Динамо».

– Какие основные различия между московским «Динамо» и загребским?

– В Москве все намного серьезнее и профессиональнее. Инфраструктура, стадион, база... Даже только по этому можно судить о том, насколько большие у клуба амбиции.

К тому же в Хорватии нет такой конкуренции среди игроков – здесь, в Москве, можно развиваться еще быстрее.

В августе прошлого года Моро перебрался из загребского «Динамо» в московское за 8,5 миллиона евро.

В текущем сезоне хавбек забил три гола в 20 матчах.

Моро: «В Европе почему-то недооценивают РПЛ. Не заметил, что это оборонительная лига»