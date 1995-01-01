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    Моро: «В Европе почему-то недооценивают РПЛ. Не заметил, что это оборонительная лига»

    Полузащитник «Динамо» Никола Моро поделился мнением об уровне РПЛ.

    – Многие ожидали, что вы перейдете в одну из топ-5 лиг Европы. Что повлияло на ваше решение перейти в РПЛ?

    – Да, все ждали какого-то мегатрансфера… Во-первых, люди почему-то недооценивают РПЛ. Люди в Европе не следят за ней – не знают, какие команды и игроки здесь выступают.

    Еще до того как я перешел в «Динамо», слышал, что РПЛ – оборонительная лига с упором на физику, а не на технику. Но я этого не заметил. В каждом клубе есть хорошие исполнители, команды умеют контролировать мяч. В этом плане РПЛ меня удивила.

    Во-вторых, хотел сделать еще один шаг перед переходом в серьезную лигу. Хочу перебраться туда, когда буду более зрелым и разносторонним игроком. Чувствую, что здесь, в Москве, могу полностью раскрыть свой потенциал.

    Также на мой переход повлияли амбиции клуба. Мы много общались с Желько Бувачем, который объяснил всю ситуацию, рассказал о стратегии развития «Динамо». Мне кажется, я не ошибся с выбором.

    • Моро забил три гола в 19 матчах текущего сезона РПЛ.
    • Его рыночная стоимость – 7 миллионов евро.

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    Источник: сайт банка ВТБ

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +239

      BRAZILES 10 минут назад

      молодей --МОРО понял ситуацию

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