КДК рассмотрит превышение допустимого числа зрителей на матче «Алания» – «Крылья Советов»

КДК РФС может наказать «Аланию» за превышение допустимого количества зрителей на матче 33-го тура ФНЛ с «Крыльями Советов» (0:1).
По информации «Чемпионата», в рапорте матча отмечено превышение допустимого числа зрителей на трибунах. РФС проверит эту информацию, запросив у «Алании» данные по посещаемости встречи.
Сообщается, что «Аланию» могут наказать одним матчем без зрителей либо переносом следующей домашней игры на нейтральное поле.
- «Алания» идет на четвертом месте в ФНЛ.
- «Крылья Советов» лидирует в первенстве.
Источник: «Чемпионат»