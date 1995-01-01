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    КДК рассмотрит превышение допустимого числа зрителей на матче «Алания» – «Крылья Советов»

    КДК РФС может наказать «Аланию» за превышение допустимого количества зрителей на матче 33-го тура ФНЛ с «Крыльями Советов» (0:1).

    По информации «Чемпионата», в рапорте матча отмечено превышение допустимого числа зрителей на трибунах. РФС проверит эту информацию, запросив у «Алании» данные по посещаемости встречи.

    Сообщается, что «Аланию» могут наказать одним матчем без зрителей либо переносом следующей домашней игры на нейтральное поле.

    • «Алания» идет на четвертом месте в ФНЛ.
    • «Крылья Советов» лидирует в первенстве.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 16:52
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2163

      kazak161 25 минут назад

      КДК не интересует футбол ,этим карателям важны только деньги и им не важно за что и как штрафовать, они по сути придерживаются правил Гитлеровской системы! Для них люди ни кто тем более болельщики!!!

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