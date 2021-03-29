КДК рассмотрит превышение допустимого числа зрителей на матче «Алания» – «Крылья Советов»

КДК РФС может наказать «Аланию» за превышение допустимого количества зрителей на матче 33-го тура ФНЛ с «Крыльями Советов» (0:1).

По информации «Чемпионата», в рапорте матча отмечено превышение допустимого числа зрителей на трибунах. РФС проверит эту информацию, запросив у «Алании» данные по посещаемости встречи.

Сообщается, что «Аланию» могут наказать одним матчем без зрителей либо переносом следующей домашней игры на нейтральное поле.