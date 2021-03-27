Ромеро близок к трансферу в «Бока Хуниорс»

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Серхио Ромеро сменит место работы. Ближе всех к подписанию аргентинца находится «Бока Хуниорс».

Летом истекает контракт Ромеро. В этом сезоне вратаря не включили в заявку ни на один турнир.