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    Ромеро близок к трансферу в «Бока Хуниорс»

    Голкипер «Манчестер Юнайтед» Серхио Ромеро сменит место работы. Ближе всех к подписанию аргентинца находится «Бока Хуниорс».

    Летом истекает контракт Ромеро. В этом сезоне вратаря не включили в заявку ни на один турнир.

    • Ранее из «Манчестер Юнайтед» в «Бока Хуниорс» перешел защитник Маркос Рохо.
    • 34-летний аргентинец брал с англичанами Лигу Европы.
    • Ромеро принадлежит «Манчестер Юнайтед» с 2015 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Фабрицио Романо

    Журналист Sky Sport и The Guardian. Аудитория в твиттере - 1,4 миллиона человек.

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