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  • Кокорин до сих пор не познакомился с Якини, так как находится в Риме

Кокорин до сих пор не познакомился с Якини, так как находится в Риме

26 марта 2021, 22:15
4

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин продолжает курс лечения мышц в римской клинике «Вилла Стюарт». В связи с этим футболист по-прежнему не познакомился с новым главным тренером флорентийцев Джузеппе Якини.

Возвращение Кокорина в расположение «Фиорентины» ожидается в ближайшие три дня.

  • В январе «Фиорентина» купила Кокорина за 4,5 миллиона евро.
  • С тех пор игрок принял участие в 3 матчах, результативными действиями не отличался.
  • Якини уже работал в «Фиорентине» ранее.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Фиорентина Кокорин Александр Якини Джузеппе
Комментарии (4)
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Fusballer
1616799511
Курс лечения мышц))) Я до сих пор в шоке, как Федуну удалось сплавить это...))) В сравнении с Кокориным Дзюба реально крут!
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Aleksey!
1616821939
Протирал скамейку в Спартаке. Получая космическую ЗП. Ничего не делая. За него нашли ему клуб. Отвезли. За космическую ЗП и за средства клуба поправляет Здоровье. Про игру в футбол у него в голове и мыслей, видимо , не было. Гениально.
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vladimir-7
1616825262
Красивая история с Кокориным: Миллер задаром сбагрил Вротенбергу Сашу, а тот вовремя избавился от него, отдав, тоже задаром, Федуну, а вот Федун, молодец, впендюрил мальчика Фиорентино, но за деньги и наш "инвалид" успешно продолжает, мало того, что бесплатно лечиться, да ещё и получает отличную зарплату, ничего не делая. Жизнь удалась.
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хряк СМ
1616827203
Саша турист на отдыхе.
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