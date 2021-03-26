Кокорин до сих пор не познакомился с Якини, так как находится в Риме

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин продолжает курс лечения мышц в римской клинике «Вилла Стюарт». В связи с этим футболист по-прежнему не познакомился с новым главным тренером флорентийцев Джузеппе Якини.
Возвращение Кокорина в расположение «Фиорентины» ожидается в ближайшие три дня.
- В январе «Фиорентина» купила Кокорина за 4,5 миллиона евро.
- С тех пор игрок принял участие в 3 матчах, результативными действиями не отличался.
- Якини уже работал в «Фиорентине» ранее.
Источник: «Спорт-Экспресс»