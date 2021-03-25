HLN: Азар посетил базу сборной Бельгии для консультации с врачами

Вингер «Реала» Эден Азар в среду побывал в расположении сборной Бельгии.
По информации Het Laatste Nieuws, одной из целей визита 30-летнего футболиста стало общение с медицинским штабом национальной команды. В частности, он долго разговаривал с физиотерапевтом Ливеном Мессхалком.
- Сейчас Азар восстанавливается после повреждения поясничной мышцы.
- Он получил 11 травм за полтора года после переезда в Испанию.
- Бельгиец провел 36 матчей за «Реал» из 88 возможных.
Источник: Het Laatste Nieuws
Ежедневная газета на нидерландском языке, наиболее крупнотиражное периодическое издание Бельгии.