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    HLN: Азар посетил базу сборной Бельгии для консультации с врачами

    Вингер «Реала» Эден Азар в среду побывал в расположении сборной Бельгии.

    По информации Het Laatste Nieuws, одной из целей визита 30-летнего футболиста стало общение с медицинским штабом национальной команды. В частности, он долго разговаривал с физиотерапевтом Ливеном Мессхалком.

    • Сейчас Азар восстанавливается после повреждения поясничной мышцы.
    • Он получил 11 травм за полтора года после переезда в Испанию.
    • Бельгиец провел 36 матчей за «Реал» из 88 возможных.

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    Источник: Het Laatste Nieuws

    Ежедневная газета на нидерландском языке, наиболее крупнотиражное периодическое издание Бельгии.

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