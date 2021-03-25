Соболев признан лучшим игроком РПЛ в марте

Авансы - авансы. играй Шурик.
РПЛ назвала лучшего футболиста лиги по итогам марта.
Этого звания удостоился нападающий «Спартака» Александр Соболев.
В текущем месяце он забил пять голов и сделал один ассист в четырех матчах.
Помимо Соболева на награду претендовали Джордан Ларссон («Спартак»), Гилерме («Локомотив»), Джордже Деспотович («Рубин») и Вендел («Зенит»).
Александр Соболев признан лучшим игроком #ТинькоффРПЛ в мартеЗа Александра проголосовали эксперты МАТЧ ПРЕМЬЕР и болельщики, представители Российской Премьер-Лиги выбрали Джордана Ларссона#ТинькоффРПЛ #ИгрокМесяца pic.twitter.com/vxYuHoqPjD— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) March 25, 2021