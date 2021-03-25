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    Соболев признан лучшим игроком РПЛ в марте

    РПЛ назвала лучшего футболиста лиги по итогам марта.

    Этого звания удостоился нападающий «Спартака» Александр Соболев.

    В текущем месяце он забил пять голов и сделал один ассист в четырех матчах.

    Помимо Соболева на награду претендовали Джордан Ларссон («Спартак»), Гилерме («Локомотив»), Джордже Деспотович («Рубин») и Вендел («Зенит»).

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    Источник: Официальный твиттер РПЛ

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    Сегодня, 11:15
    Комментарии6
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      Рейтинг: +4477

      Дядя Серёжа 3 минуты назад

      Авансы - авансы. играй Шурик.

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      Рейтинг: +20024

      silver29 23 минуты назад

      Ларссон лучше !!! На подлете Понсе.

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      Рейтинг: +7889

      Вомбат 44 минуты назад

      Соболев или Ларссон -- я даже не знаю кто из них был лучшим в марте, но точно кто-то из них. Вендел за весь март здорово сыграл ровно один тайм, три игры вообще провалил, и его появление в списке выглядит как троллинг. Гилерме тоже. Деспот был хорош, но даже в своей команде не был лучше Макарова.

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      Рейтинг: +61

      Рыжий дьявол 1 час назад

      Соболев второй, Ларссон первый,

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      Рейтинг: +1785

      Алехсбургер. 1 час назад

      Да, молодец парень..
      Что говорить.Вчера вообще красавец.Спас безнадёгу.
      И глаза такие .. пока не замутнённые ..ничем.
      Спасибо Динамо(Барнаул) и КС.

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      Рейтинг: +17817

      slavutiq70 1 час назад

      Я бы признал Джордана Ларссона,у Соболева все таки два пендаля,,,

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