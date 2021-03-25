Соболев признан лучшим игроком РПЛ в марте

РПЛ назвала лучшего футболиста лиги по итогам марта.

Этого звания удостоился нападающий «Спартака» Александр Соболев.

В текущем месяце он забил пять голов и сделал один ассист в четырех матчах.

Помимо Соболева на награду претендовали Джордан Ларссон («Спартак»), Гилерме («Локомотив»), Джордже Деспотович («Рубин») и Вендел («Зенит»).