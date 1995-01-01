Сафонов набирает форму с «Краснодаром-2»

В ФК Краснодар , что то странное творится. Если верить новостным лентам, то пять человек основы (иностранцы) запросились уходить из клуба. Причём это все те кто ещё осенью и в конце зимы гордились своей пропиской в стане быков. Как ни странно, у М.Берга (по словам Мусаева) обострилась старая травма, из за которой Берг еле передвигается на ногах, но Берга вызвали в сборную. Как то странно это выглядит, на игру с Динамо -травмирован, на вызов в сборную здоров. Ещё глупее выглядит ситуация с Фоминым , для основы клуба-слабоват, а что бы забивать основе -достаточно силён. Видимо та же ситуация и с Матвеем. как за вторую команду играть -силён, а как за первую команду играть ещё не восстановился. Если пять игроков основы запросили отставку, то видимо быки закончат сезон в группе аутсайдеров, и в топ -5 поднимутся не скоро(ежели вообще поднимутся). Жаль интересная была команда. Мусаеву респект.
Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов тренируется со второй командой.
«Голкипер вернулся к тренировкам и сейчас набирает форму, работая вместе с молодыми «быками». Парням из основы мы всегда рады», – говорится в публикации «Краснодара-2» в твиттере.
- Из-за травмы Сафонов не играет с 5 декабря.
- В минувшую субботу сообщалось, что он пропустит еще две-три недели.
- В текущем сезоне на счету воспитанника «Краснодара» 28 пропущенных голов в 20 матчах.