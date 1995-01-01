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    Сафонов набирает форму с «Краснодаром-2»

    Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов тренируется со второй командой.

    «Голкипер вернулся к тренировкам и сейчас набирает форму, работая вместе с молодыми «быками». Парням из основы мы всегда рады», – говорится в публикации «Краснодара-2» в твиттере.

    • Из-за травмы Сафонов не играет с 5 декабря.
    • В минувшую субботу сообщалось, что он пропустит еще две-три недели.
    • В текущем сезоне на счету воспитанника «Краснодара» 28 пропущенных голов в 20 матчах.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный твиттер «Краснодара-2»

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    Сегодня, 18:58
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2655

      Кузьмич на трибуне 48 минут назад

      В ФК Краснодар , что то странное творится. Если верить новостным лентам, то пять человек основы (иностранцы) запросились уходить из клуба. Причём это все те кто ещё осенью и в конце зимы гордились своей пропиской в стане быков. Как ни странно, у М.Берга (по словам Мусаева) обострилась старая травма, из за которой Берг еле передвигается на ногах, но Берга вызвали в сборную. Как то странно это выглядит, на игру с Динамо -травмирован, на вызов в сборную здоров. Ещё глупее выглядит ситуация с Фоминым , для основы клуба-слабоват, а что бы забивать основе -достаточно силён. Видимо та же ситуация и с Матвеем. как за вторую команду играть -силён, а как за первую команду играть ещё не восстановился. Если пять игроков основы запросили отставку, то видимо быки закончат сезон в группе аутсайдеров, и в топ -5 поднимутся не скоро(ежели вообще поднимутся). Жаль интересная была команда. Мусаеву респект.

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      Рейтинг: +5115

      Томик 1 час назад

      Интересно можно подавать информацию. Гус Тил "провалился" во вторую команду "Фрайбурга", Гулиев "сослан" в дубль "Спартака", а Сафонов "набирает форму" с "Краснодаром-2". Так и не договорились по контракту?

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