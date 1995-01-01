Сафонов набирает форму с «Краснодаром-2»

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов тренируется со второй командой.

«Голкипер вернулся к тренировкам и сейчас набирает форму, работая вместе с молодыми «быками». Парням из основы мы всегда рады», – говорится в публикации «Краснодара-2» в твиттере.