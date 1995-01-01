Шварц: «У «Динамо» нет цели играть зрелищно. Нужно играть успешно»

Давай, ещё один сильный клуб не помешает, да и молодёжь растет. Единственное, жестковато играют
Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц высказался об игре московского клуба.
«У нас нет цели играть зрелищно, нужно играть успешно, но с идеей. Мы хотим действовать максимально смело, должны доминировать на поле.
Мы не хотим идти на риск, но должны действовать целеустремленно и быстро занимать хорошие позиции, когда мяч у соперника и когда мы сами им владеем», – цитирует Шварца «Матч ТВ».
- «Динамо» идет на шестом месте.
- Отставание от зоны Лиги чемпионов – шесть очков.