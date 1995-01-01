Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?
    Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?
    2 Тест: какая ты команда РФПЛ?
    Тест: какая ты команда РФПЛ?
    3 Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
    Тест: выбери работу Курбану Бердыеву

    Шварц: «У «Динамо» нет цели играть зрелищно. Нужно играть успешно»

    Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц высказался об игре московского клуба.

    «У нас нет цели играть зрелищно, нужно играть успешно, но с идеей. Мы хотим действовать максимально смело, должны доминировать на поле.

    Мы не хотим идти на риск, но должны действовать целеустремленно и быстро занимать хорошие позиции, когда мяч у соперника и когда мы сами им владеем», – цитирует Шварца «Матч ТВ».

    • «Динамо» идет на шестом месте.
    • Отставание от зоны Лиги чемпионов – шесть очков.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:59
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +499

      ab15488 48 минут назад

      Давай, ещё один сильный клуб не помешает, да и молодёжь растет. Единственное, жестковато играют

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +111

      Руслан ДСЛЦЗ > ab15488 18 минут назад

      это как раз издержки быстрого футбола, при отсутствии опыта, часто теряют позиции, часто приходится фолить и выгрызать мяч

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2942

      neim > ab15488 18 минут назад

      Ну как жестковато ... Есть конечно немного, но я бы назвал это силовой моделью игры.
      А так, достаточно вспомнить шведа костолома из ЦСКА. На его фоне любой игрок Динамо - ангел.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +499

      ab15488 > neim 10 минут назад

      Ну шемберас тоже был не ангел, поэтому вернблум не самый жёсткий даже в ЦСКА. А жёсткий футбол имеет место быть. Просто в рпл он не привычен, наши арбитр склонны свистеть любой стык.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    83764
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru