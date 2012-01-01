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    Агент: «Если «Динамо» не выкупит Варелу, это сделает другой клуб РПЛ»

    Пабло Бентанкур, агент флангового защитника «Динамо» Гильермо Варелы, прокомментировал будущее своего клиента.

    • Футболист перешел в российский клуб в середине октября на правах аренды.
    • У москвичей есть право выкупа игрока за 1,5 миллиона евро.
    • В составе «Динамо» уругваец провел 11 матчей, результативными действиями не отличался.

    «У «Динамо» есть возможность выкупить Варелу за 1,5 миллиона евро. Если «Динамо» не приобретeт игрока за эту сумму, то любой другой российский клуб захочет его приобрести и может без проблем сделать это.

    Но сейчас Варела доволен, что находится в «Динамо». И клуб также рад, что имеет такого футболиста, как Варела. Ему нравится играть в России. Мы ждeм договорeнностей по зарплате с «Динамо», – сказал агент.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 15:57
    Комментарии1
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      Рейтинг: +16400

      vladimir-7 29 минут назад

      Вот и обращайтесь в Динамо, а это Бомбардир, который не занимается
      ни покупкой и ни продажей игроков.

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