Гол Месси в ворота «ПСЖ» – лучший в ответных матчах 1/8 финала ЛЧ

Барсе это не помогло, пенку надо было забивать
УЕФА назвал автора лучшего гола по итогам ответных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов.
Этого звания удостоился нападающий «Барселоны» Лионель Месси. Победителем стал его гол в ворота «ПСЖ» (1:1) ударом из-за пределов штрафной площади.
Также на награду претендовали Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»), Луис Муриэль («Аталанта») и Мохамед Салах («Ливерпуль»).
И приз за Гол недели уходит......Лионелю Андресу Месси Куччиттини из «Барселоны»!Согласны?#ЛигаЧемпионов | @nissanrussia pic.twitter.com/jKUg6FNtvL— УЕФА (@UEFAcom_ru) March 19, 2021