Гол Месси в ворота «ПСЖ» – лучший в ответных матчах 1/8 финала ЛЧ

УЕФА назвал автора лучшего гола по итогам ответных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов.

Этого звания удостоился нападающий «Барселоны» Лионель Месси. Победителем стал его гол в ворота «ПСЖ» (1:1) ударом из-за пределов штрафной площади.

Также на награду претендовали Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»), Луис Муриэль («Аталанта») и Мохамед Салах («Ливерпуль»).