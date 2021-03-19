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    Гол Месси в ворота «ПСЖ» – лучший в ответных матчах 1/8 финала ЛЧ

    УЕФА назвал автора лучшего гола по итогам ответных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Этого звания удостоился нападающий «Барселоны» Лионель Месси. Победителем стал его гол в ворота «ПСЖ» (1:1) ударом из-за пределов штрафной площади.

    Также на награду претендовали Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»), Луис Муриэль («Аталанта») и Мохамед Салах («Ливерпуль»).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный твиттер УЕФА

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    Сегодня, 18:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +45957

      portero 1 час назад

      Барсе это не помогло, пенку надо было забивать

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