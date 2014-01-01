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    Эмерсон из «Челси» забил 9000-й гол в истории Лиги чемпионов

    Защитник «Челси» Эмерсон забил второй мяч в ворота «Атлетико» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Этот гол стал 9000-м в истории главного еврокубка.

    Больше всех в ЛЧ забивали «Реал» (1169), «Барселона» (1138) и «Бавария» (1000).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Gracenote Live

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