Эмерсон из «Челси» забил 9000-й гол в истории Лиги чемпионов

Защитник «Челси» Эмерсон забил второй мяч в ворота «Атлетико» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Этот гол стал 9000-м в истории главного еврокубка.

Больше всех в ЛЧ забивали «Реал» (1169), «Барселона» (1138) и «Бавария» (1000).