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    Вернер, Зиеш и Хаверц – в старте «Челси». Фелиш, Суарес и Сауль выйдут у «Атлетико»

    Стали известны стартовые составы «Челси» и «Атлетико» на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

    «Челси»: Менди, Алонсо, Рюдигер, Зума, Аспиликуэта, Канте, Джеймс, Зиеш, Хаверц, Ковачич, Вернер.

    «Атлетико»: Облак, Лоди, Савич, Хименес, Триппьер, Сауль, Коке, Льоренте, Карраско, Фелиш, Суарес.

    • Начало матча – в 23:00 по московскому времени.
    • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи.
    • «Челси» победил «Атлетико» в первой игре со счетом 1:0.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +11479

      Cules2013 6 минут назад

      Как говорится, пусть победит сильнейший, но удачи пожелаю Атлетико.

      0
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      Рейтинг: +660

      Красногорск_Фан 30 минут назад

      За Атлетико! в этом году показывают хорошую игру! Велики амбиции

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