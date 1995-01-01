Вернер, Зиеш и Хаверц – в старте «Челси». Фелиш, Суарес и Сауль выйдут у «Атлетико»

Как говорится, пусть победит сильнейший, но удачи пожелаю Атлетико.
Стали известны стартовые составы «Челси» и «Атлетико» на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Челси»: Менди, Алонсо, Рюдигер, Зума, Аспиликуэта, Канте, Джеймс, Зиеш, Хаверц, Ковачич, Вернер.
«Атлетико»: Облак, Лоди, Савич, Хименес, Триппьер, Сауль, Коке, Льоренте, Карраско, Фелиш, Суарес.
- Начало матча – в 23:00 по московскому времени.
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи.
- «Челси» победил «Атлетико» в первой игре со счетом 1:0.