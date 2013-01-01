«Зенит» сыграет с ЦСКА в белой форме

В Питере - ныть.
В Питере судей поить.
В Питере ВАР покупать,
Из Питера президента(РФС) запускать.
В Питере продали честь.
Беспредела не счесть.
В Питере убили футбол,
От Миллера слышится СТОН:
"зянит "популярнейший" клуб" В Европе его все е##т))))))
«Зенит» определился с формой на матч 23-го тура РПЛ против ЦСКА. Они выступят в белом комплекте.
ЦСКА на момент публикации новости свой комплект на матч не обнародовал.
- ЦСКА не побеждает «Зенит» в РПЛ 5 матчей подряд.
- «Зенит» – лидер РПЛ (45 очков), ЦСКА занимает 3-е место (40 очков).
- Начало игры – в 20:00 по Москве.
«Надеемся, соперник не забудет форму». ЦСКА к матчу с «Зенитом» выпустил видео с Чепчуговым