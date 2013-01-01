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    «Зенит» сыграет с ЦСКА в белой форме

    «Зенит» определился с формой на матч 23-го тура РПЛ против ЦСКА. Они выступят в белом комплекте.

    ЦСКА на момент публикации новости свой комплект на матч не обнародовал.

    • ЦСКА не побеждает «Зенит» в РПЛ 5 матчей подряд.
    • «Зенит» – лидер РПЛ (45 очков), ЦСКА занимает 3-е место (40 очков).
    • Начало игры – в 20:00 по Москве.

    «Надеемся, соперник не забудет форму». ЦСКА к матчу с «Зенитом» выпустил видео с Чепчуговым

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Зенита»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: -222

      Закат ЕдРа 1 час назад

      В Питере - ныть.
      В Питере судей поить.
      В Питере ВАР покупать,
      Из Питера президента(РФС) запускать.
      В Питере продали честь.
      Беспредела не счесть.
      В Питере убили футбол,
      От Миллера слышится СТОН:
      "зянит "популярнейший" клуб" В Европе его все е##т))))))

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      Рейтинг: +4585

      Cleaner 1 час назад

      В БЕЛОЙ форме? Заранее капитулируют!..)

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