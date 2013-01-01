«Зенит» сыграет с ЦСКА в белой форме

«Зенит» определился с формой на матч 23-го тура РПЛ против ЦСКА. Они выступят в белом комплекте.

ЦСКА на момент публикации новости свой комплект на матч не обнародовал.

ЦСКА не побеждает «Зенит» в РПЛ 5 матчей подряд.

«Зенит» – лидер РПЛ (45 очков), ЦСКА занимает 3-е место (40 очков).

Начало игры – в 20:00 по Москве.

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