Влашич – о матче с «Зенитом»: «Сделаем все, чтобы добиться устраивающего счета. Хотим быть лучшим клубом страны»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич поделился ожиданиями от матча 23-го тура РПЛ с «Зенитом».

«В последние годы между ЦСКА и «Зенитом» всегда идет принципиальное противостояние, и мы, и они хотим быть лучшим клубом страны. Конечно же, во многом это зависит именно от результатов очных встреч, поэтому сделаем все, чтобы добиться устраивающего для нас счета», – сказал Влашич.