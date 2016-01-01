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    Влашич – о матче с «Зенитом»: «Сделаем все, чтобы добиться устраивающего счета. Хотим быть лучшим клубом страны»

    Полузащитник ЦСКА Никола Влашич поделился ожиданиями от матча 23-го тура РПЛ с «Зенитом».

    «В последние годы между ЦСКА и «Зенитом» всегда идет принципиальное противостояние, и мы, и они хотим быть лучшим клубом страны. Конечно же, во многом это зависит именно от результатов очных встреч, поэтому сделаем все, чтобы добиться устраивающего для нас счета», – сказал Влашич.

    • «Зенит» – лидер РПЛ (45 очков), ЦСКА занимает третье место (40 очков).
    • Матч пройдет сегодня. Начало – в 20:00 мск.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер ЦСКА

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    Сегодня, 11:30
    Комментарии8
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      Рейтинг: +10188

      ilichkadr 11 минут назад

      "сделаем все, чтобы добиться устраивающего для нас счета"
      Никола уже капитан команды?

      0
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      Рейтинг: +7837

      alp 13 минут назад

      влашич крут... может накрутить наших защей как два пальца об ковролин... но, надеюсь, остальная цска будет слабее Зенита.

      1
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      Рейтинг: +895

      Граф2019 46 минут назад

      с тебя хет-трик...

      0
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      Рейтинг: +8021

      NewLife 46 минут назад

      На бульбаша надежды нет.

      0
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      Рейтинг: +1865

      ААМ 1 час назад

      Надо не только хотеть, но и мочь

      1
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      Рейтинг: +1044

      Ziklop 1 час назад

      главное чтоб судьи ничего не придумывали лишнего.

      3
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      Рейтинг: +4534

      mamba9090909 1 час назад

      В статье дипломатично - ....... и мы, и они хотим быть лучшим клубом страны....., а в заголовке обязательно надо акцент поставить.))

      3
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      Рейтинг: +1067

      Spirit_78 > mamba9090909 1 час назад

      Чтобы стать журналистом - нужно в первую очередь "ампутировать" совесть.

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