Влашич – о матче с «Зенитом»: «Сделаем все, чтобы добиться устраивающего счета. Хотим быть лучшим клубом страны»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич поделился ожиданиями от матча 23-го тура РПЛ с «Зенитом».
«В последние годы между ЦСКА и «Зенитом» всегда идет принципиальное противостояние, и мы, и они хотим быть лучшим клубом страны. Конечно же, во многом это зависит именно от результатов очных встреч, поэтому сделаем все, чтобы добиться устраивающего для нас счета», – сказал Влашич.
- «Зенит» – лидер РПЛ (45 очков), ЦСКА занимает третье место (40 очков).
- Матч пройдет сегодня. Начало – в 20:00 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Источник: твиттер ЦСКА