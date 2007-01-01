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    Бензема и Рамос – в старте «Реала» на матч с «Аталантой». Миранчук остался в запасе у гостей

    Стали известны стартовые составы «Реала» и «Аталанты» на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

    «Реал»: Куртуа, Менди, Рамос, Варан, Начо, Вальверде, Кроос, Модрич, Винисиус, Васкес, Бензема.

    «Аталанта»: Спортиелло, Толой, Ромеро, Джимсити, Мехле, Госенс, де Рон, Пессина, Пашалич, Малиновский, Муриэль.

    • Начало матча – в 23:00 по московскому времени.
    • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи.
    • «Реал» победил «Аталанту» в первой игре со счетом 1:0.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 21:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3826

      solodealer 1 час назад

      Как это "остался в запасе"??!! Почему это??!! Это что ещё за новости такие??!!

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