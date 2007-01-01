Бензема и Рамос – в старте «Реала» на матч с «Аталантой». Миранчук остался в запасе у гостей

Как это "остался в запасе"??!! Почему это??!! Это что ещё за новости такие??!!
Стали известны стартовые составы «Реала» и «Аталанты» на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Реал»: Куртуа, Менди, Рамос, Варан, Начо, Вальверде, Кроос, Модрич, Винисиус, Васкес, Бензема.
«Аталанта»: Спортиелло, Толой, Ромеро, Джимсити, Мехле, Госенс, де Рон, Пессина, Пашалич, Малиновский, Муриэль.
- Начало матча – в 23:00 по московскому времени.
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи.
- «Реал» победил «Аталанту» в первой игре со счетом 1:0.