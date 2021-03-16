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  • «Спартак» и «Динамо» оштрафованы на 505 тысяч рублей по итогам матча 22-го тура РПЛ

«Спартак» и «Динамо» оштрафованы на 505 тысяч рублей по итогам матча 22-го тура РПЛ

16 марта 2021, 17:23
6

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС наказал «Динамо» и «Спартак» штрафами по итогам субботнего дерби.

В матче 22-го тура РПЛ победила команда Доменико Тедеско со счетом 2:1.

«Динамо» оштрафовано за нарушение зрителями санитарного регламента на 50 тысяч рублей, за скандирование оскорбительных выражений – на 80 тысяч рублей.

«Спартак» за нарушение санитарного регламента также оштрафован на 50 тысяч рублей, а за скандирования – на 100 тысяч рублей. За использование пиротехнических изделий болельщиками «Спартак» оштрафован на 125 тысяч рублей, а также за неправомерные действия зрителей – на 100 тысяч рублей.

Имеется в виду то, что за баннером они устраивали драки и потасовки – мы смотрели видеоматериалы, представленные министерством внутренних дел и увидели, что было за баннером. Это неправомерные действия зрителей в соответствии со статьей 117 [дисциплинарного регламента РФС] и постановлением правительства №1156 «Об утверждении правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований. Это серьезное нарушение», – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.

  • Общая сумма штрафа «Динамо» – 130 тысяч рублей.
  • «Спартак» заплатит за допущенные нарушения 375 тысяч рублей.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Динамо Спартак
Комментарии (6)
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portero
1615911273
А зачем суммировать, разные команды???
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aaaaahhhh
1615912109
надеюсь РФС направит деньги от штрафов, для поддержания команды Тамбов....
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vladimir-7
1615913359
КДК продолжил отбирать бабки у клубов, необходимые членам комиссии к ближайшему празднику Дню Победы.
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Fusballer
1615918613
Нашли чем пугать. 500 тысяч рублей - ужин футболиста в РПЛ.
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Shotlandets86
1615928364
Даже по штрафам понятно во сколько раз неадекватней фантики хрюнделей.)))
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zigbert
1616250553
Как всегда ничего нового. Обычная практика КДК.
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