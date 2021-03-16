«Спартак» и «Динамо» оштрафованы на 505 тысяч рублей по итогам матча 22-го тура РПЛ

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС наказал «Динамо» и «Спартак» штрафами по итогам субботнего дерби.

В матче 22-го тура РПЛ победила команда Доменико Тедеско со счетом 2:1.

«Динамо» оштрафовано за нарушение зрителями санитарного регламента на 50 тысяч рублей, за скандирование оскорбительных выражений – на 80 тысяч рублей.

«Спартак» за нарушение санитарного регламента также оштрафован на 50 тысяч рублей, а за скандирования – на 100 тысяч рублей. За использование пиротехнических изделий болельщиками «Спартак» оштрафован на 125 тысяч рублей, а также за неправомерные действия зрителей – на 100 тысяч рублей.

Имеется в виду то, что за баннером они устраивали драки и потасовки – мы смотрели видеоматериалы, представленные министерством внутренних дел и увидели, что было за баннером. Это неправомерные действия зрителей в соответствии со статьей 117 [дисциплинарного регламента РФС] и постановлением правительства №1156 «Об утверждении правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований. Это серьезное нарушение», – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.