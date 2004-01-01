Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай стадион по фото со спутника
    Тест: угадай стадион по фото со спутника
    2 Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?
    Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?
    3 Тест: знаете ли вы стоимость игроков РФПЛ?
    Тест: знаете ли вы стоимость игроков РФПЛ?

    «Спартак» и «Динамо» оштрафованы на 505 тысяч рублей по итогам матча 22-го тура РПЛ

    Контрольно-дисциплинарный комитет РФС наказал «Динамо» и «Спартак» штрафами по итогам субботнего дерби.

    В матче 22-го тура РПЛ победила команда Доменико Тедеско со счетом 2:1.

    «Динамо» оштрафовано за нарушение зрителями санитарного регламента на 50 тысяч рублей, за скандирование оскорбительных выражений – на 80 тысяч рублей.

    «Спартак» за нарушение санитарного регламента также оштрафован на 50 тысяч рублей, а за скандирования – на 100 тысяч рублей. За использование пиротехнических изделий болельщиками «Спартак» оштрафован на 125 тысяч рублей, а также за неправомерные действия зрителей – на 100 тысяч рублей.

    Имеется в виду то, что за баннером они устраивали драки и потасовки – мы смотрели видеоматериалы, представленные министерством внутренних дел и увидели, что было за баннером. Это неправомерные действия зрителей в соответствии со статьей 117 [дисциплинарного регламента РФС] и постановлением правительства №1156 «Об утверждении правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований. Это серьезное нарушение», – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.

    • Общая сумма штрафа «Динамо» – 130 тысяч рублей.
    • «Спартак» заплатит за допущенные нарушения 375 тысяч рублей.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:23
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    83715
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru