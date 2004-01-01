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    «Сочи» – лучшая команда 22-го тура по фэйр-плей

    РПЛ определила лучшую команду последнего тура по рейтингу фэйр-плей. Ею стала «Сочи», набравшая 8,5 балла.

    Рейтинг учитывает количество карточек, зрелищность игры, уважение к сопернику, поведение официальных лиц команды и другие показатели.

    • «Сочи» в 22-м туре играло с «Локомотивом» в гостях (1:3).
    • В турнирной таблице РПЛ команда идет 5-й.
    • По итогам 22 туров лучший средний балл фэйр-плей имеет «Зенит» (7,71).

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    Источник: твиттер РПЛ

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    Сегодня, 21:51
    Комментарии2
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      Рейтинг: +10075

      paracetamol 1 минуту назад

      Я и не сомневался, что клубы культурной столицы лучшие! А вот свинарник почти самый бескультурный, кони недалек ушли с ментами, а про провинциальные автопарки вообще молчу.

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      Рейтинг: +4203

      sochi-2013 1 час назад

      Команда тренерская, а он человек уравновешенный и воспитанный.

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