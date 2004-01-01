«Сочи» – лучшая команда 22-го тура по фэйр-плей

Я и не сомневался, что клубы культурной столицы лучшие! А вот свинарник почти самый бескультурный, кони недалек ушли с ментами, а про провинциальные автопарки вообще молчу.
РПЛ определила лучшую команду последнего тура по рейтингу фэйр-плей. Ею стала «Сочи», набравшая 8,5 балла.
Рейтинг учитывает количество карточек, зрелищность игры, уважение к сопернику, поведение официальных лиц команды и другие показатели.
- «Сочи» в 22-м туре играло с «Локомотивом» в гостях (1:3).
- В турнирной таблице РПЛ команда идет 5-й.
- По итогам 22 туров лучший средний балл фэйр-плей имеет «Зенит» (7,71).