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    «Крылья Советов» поздравили Бута с днем рождения. С ним команда брала бронзу РПЛ

    Бывшему защитнику «Крыльев Советов» Мэттью Буту исполнилось 44 года. Самарцы не забыли поздравить южноафриканца.

    «Поздравляем с днем рождения Мэттью Бута!

    Защитника нашей команды 2004-2008 года, с которым «Крылья» выиграли бронзовые медали чемпионата и вышли финал Кубка России! Желаем счастья, здоровья и успехов!» – написал клуб.

    • Также в России Бут играл за «Ростов» (2002-2004 годы).
    • Бут завершил карьеру в 2014 году.
    • «Крылья Советов» сейчас идут на 1-м месте ФНЛ.

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    Источник: твиттер «Крыльев Советов»

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