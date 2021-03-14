«Крылья Советов» поздравили Бута с днем рождения. С ним команда брала бронзу РПЛ

Бывшему защитнику «Крыльев Советов» Мэттью Буту исполнилось 44 года. Самарцы не забыли поздравить южноафриканца.
«Поздравляем с днем рождения Мэттью Бута!
Защитника нашей команды 2004-2008 года, с которым «Крылья» выиграли бронзовые медали чемпионата и вышли финал Кубка России! Желаем счастья, здоровья и успехов!» – написал клуб.
- Также в России Бут играл за «Ростов» (2002-2004 годы).
- Бут завершил карьеру в 2014 году.
- «Крылья Советов» сейчас идут на 1-м месте ФНЛ.
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Источник: твиттер «Крыльев Советов»