«Крылья Советов» поздравили Бута с днем рождения. С ним команда брала бронзу РПЛ

Бывшему защитнику «Крыльев Советов» Мэттью Буту исполнилось 44 года. Самарцы не забыли поздравить южноафриканца.

«Поздравляем с днем рождения Мэттью Бута!

Защитника нашей команды 2004-2008 года, с которым «Крылья» выиграли бронзовые медали чемпионата и вышли финал Кубка России! Желаем счастья, здоровья и успехов!» – написал клуб.

Также в России Бут играл за «Ростов» (2002-2004 годы).

Бут завершил карьеру в 2014 году.

«Крылья Советов» сейчас идут на 1-м месте ФНЛ.