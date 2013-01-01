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    Примера. «Реал» благодаря дублю Бензема добился волевой победы над «Эльче» и опередил «Барселону»

    «Реал» вырвал победу в игре с «Эльче». Ее хозяевам принес нападающий Карим Бензема.

    Мадридцы вышли на второе место в таблице, опередив «Барселону».

    Чемпионат Испании. Примера. 27-й тур

    Реал – Эльче – 2:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Кальво, 61; 1:1 – Бензема, 73; 2:1 – Бензема, 90+1.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 20:08
    Комментарии8
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      Рейтинг: +2322

      FENIX-SL 32 минуты назад

      не знаю как остальным болельщикам Реала
      но по мне так..лучше бы Реал проиграл все последние матчи
      это было бы заслуженно

      никакого интереса наблюдать за бесконечными бесцельными навесами
      вся игра это скинуть мяч на фланг и отправить его верхом
      позор!
      столько индивидуальных ошибок..никакой здравой игры

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      Рейтинг: +10520

      DeStar 1 час назад

      Где б был реал если бы не бензема. Вот он не лева конечно, но блин, забивает же, умеет и так и эдак, и головой. и с левой и ускориться и чувство гола есть. дА ёмое я даже дриблинг у бензема
      Матч конечно дичь. Ну как есть реал, так и играет. Че уж тут

      1
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      Рейтинг: +11459

      Cules2013 > DeStar 1 час назад

      какие бы проблемы Реал не испытывал, но по факту очков они набрали на 7 больше, чем ожидалось xPTS. по xG +1,5, но это не смертельно. Всё-таки умеют добывать результат при плохой игре.

      У Атлетико просто дичайшая xPTS - они должны были на 15 очков меньше набрать по расчётам! Это лучший показатель в топ-лигах Европы, только у Эвертона -11 очков, у остальных команд даже меньше -10.

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      Рейтинг: +10520

      DeStar > Cules2013 52 минуты назад

      а где ты такое смотришь? атм вообще чудо клуб на самом деле и уже не первый год)

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      Рейтинг: +2322

      FENIX-SL > DeStar 30 минут назад

      просто срань
      а не игра

      отскок позорный
      то что бензема забивать умеет..это понятно
      не понятно как при наличии такого центра поля и флангов..зидан до сих пор строит игру на навесах..там нет Роналду

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      Рейтинг: +10520

      DeStar > FENIX-SL 23 минуты назад

      ну я только второй тайм посмотрел и то с тормозами. У меня как каналы сетанты с телека убрали я вообще стал слабо следить за испанией.. Да зидан вообще не знает что с ними делать по факту. что в этом что в том сезоны игры нет

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      Рейтинг: +2322

      FENIX-SL > DeStar 9 минут назад

      так обычные матчи лиги можно и вк посмотреть
      в группе реала основной например
      там трансляция из одноклассников
      или используй acestream

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      Рейтинг: +1090

      кто там 1 час назад

      во что превратился Реал? просто пздц так играть.

      а ******** варана гнать в зашей, донный защ.

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