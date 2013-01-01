Примера. «Реал» благодаря дублю Бензема добился волевой победы над «Эльче» и опередил «Барселону»

не знаю как остальным болельщикам Реала
но по мне так..лучше бы Реал проиграл все последние матчи
это было бы заслуженно
никакого интереса наблюдать за бесконечными бесцельными навесами
вся игра это скинуть мяч на фланг и отправить его верхом
позор!
столько индивидуальных ошибок..никакой здравой игры
«Реал» вырвал победу в игре с «Эльче». Ее хозяевам принес нападающий Карим Бензема.
Мадридцы вышли на второе место в таблице, опередив «Барселону».
Чемпионат Испании. Примера. 27-й тур
Голы: 0:1 – Кальво, 61; 1:1 – Бензема, 73; 2:1 – Бензема, 90+1.