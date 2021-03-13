«Динамо» открыло счет в дерби против «Спартака» после автогола Маслова

Маслов исправился, победный пен заработал!
В эти минуты проходит матч 22-го тура РПЛ между «Динамо» и «Спартаком». На 20-й минуте в свои ворота забил защитник гостей Павел Маслов.
Гол засчитали после консультации с VAR на предмет офсайда.
- «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи на «ВТБ Арене».
- В случае победы «Динамо» опередит «Спартак» в таблице.
- В феврале «Динамо» обыграло «Спартак» в Кубке России со счетом 2:0.
Маслов внезапно открыл в себе форварда и замкнул в свои«Динамо» повело после странного автогола, но «Спартак» уже отыгрался pic.twitter.com/cm4pkSjrSL— Матч ТВ (@MatchTV) March 13, 2021