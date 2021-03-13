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    «Динамо» открыло счет в дерби против «Спартака» после автогола Маслова

    В эти минуты проходит матч 22-го тура РПЛ между «Динамо» и «Спартаком». На 20-й минуте в свои ворота забил защитник гостей Павел Маслов.

    Гол засчитали после консультации с VAR на предмет офсайда.

    • «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи на «ВТБ Арене».
    • В случае победы «Динамо» опередит «Спартак» в таблице.
    • В феврале «Динамо» обыграло «Спартак» в Кубке России со счетом 2:0.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 19:30
    Комментарии4
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      Рейтинг: +10054

      paracetamol 19 минут назад

      Маслов исправился, победный пен заработал!

      0
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      Рейтинг: +6371

      САДЫЧОК 1 час назад

      Сколько , можно терпеть эту Джикию ? Трижды из за его ошибки чуть не забило Динамо !

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      Рейтинг: +7954

      NewLife 1 час назад

      Джикию на замахе может сделать любой, даже уборщица из спартаковской столовой.
      Уберите этого "защитника" на лавку, наконец.

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      Рейтинг: +5615

      житель СПб 2 часа назад

      Горячий матч! Удачи командам и продолжения хорошего футбола!

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