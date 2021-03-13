«Динамо» открыло счет в дерби против «Спартака» после автогола Маслова

В эти минуты проходит матч 22-го тура РПЛ между «Динамо» и «Спартаком». На 20-й минуте в свои ворота забил защитник гостей Павел Маслов.

Гол засчитали после консультации с VAR на предмет офсайда.

«Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи на «ВТБ Арене».

В случае победы «Динамо» опередит «Спартак» в таблице.

В феврале «Динамо» обыграло «Спартак» в Кубке России со счетом 2:0.