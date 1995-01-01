Чистяков, Вендел и Дзюба сыграют у «Зенита» с первых минут; Семенов и Швец – в старте «Ахмата»

Ловрена убрали Ракицкий привезет. Зениту Сантоса еще убрать из защитников не его позиция, с Ракитой привезут они сегодня парочку.
Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Ахмата» на матч 22-го тура РПЛ.
«Зенит»: Лунев, Караваев, Чистяков, Ракицкий, Сантос, Оздоев, Кузяев, Барриос, Вендел, Дзюба, Азмун.
«Ахмат»: Шелия, Пуцко, Семенов, Быстров, Нижич, Богосавац, Тимофеев, Ильин, Бериша, Швец, Харин.
- Матч пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».
- Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.
- «Зенит» лидирует в РПЛ, «Ахмат» занимает 11-е место в турнирной таблице.