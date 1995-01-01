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    Чистяков, Вендел и Дзюба сыграют у «Зенита» с первых минут; Семенов и Швец – в старте «Ахмата»

    Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Ахмата» на матч 22-го тура РПЛ.

    «Зенит»: Лунев, Караваев, Чистяков, Ракицкий, Сантос, Оздоев, Кузяев, Барриос, Вендел, Дзюба, Азмун.

    «Ахмат»: Шелия, Пуцко, Семенов, Быстров, Нижич, Богосавац, Тимофеев, Ильин, Бериша, Швец, Харин.

    • Матч пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».
    • Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.
    • «Зенит» лидирует в РПЛ, «Ахмат» занимает 11-е место в турнирной таблице.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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    Сегодня, 15:46
    Комментарии7
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      Рейтинг: +16

      мусорск 35 минут назад

      Ловрена убрали Ракицкий привезет. Зениту Сантоса еще убрать из защитников не его позиция, с Ракитой привезут они сегодня парочку.

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      Рейтинг: +10053

      paracetamol 46 минут назад

      Вся та же шайка-лейка. Как бы не продуть!

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      Рейтинг: +1854

      ААМ 55 минут назад

      Посмотрим, как Зенит с таким составом сыграет

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      Рейтинг: +16

      мусорск > ААМ 34 минуты назад

      Дзюба с Азмуном в атаке, значит проиграют.

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      Рейтинг: -1238

      alarm_иг 1 час назад

      Там у бомжей ещё одного зулуса нехватает. Самого дорогого. В основном диванного игрока. Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +11449

      Skull_Boy 1 час назад

      Ха, на пеныль в 1м тайме на Зенит дают кэф 0,5 да это уже смешно

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      Рейтинг: +5996

      "supermax" > Skull_Boy 35 минут назад

      только как-то не смеется))

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