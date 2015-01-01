Касильяс расстался с женой после 12 лет отношений

Эх, когда-то целовались в прямом эфире после победы на ЧМ...
Сара Карбонеро, жена бывшего вратаря «Реала» Икера Касильяса, сообщила о разводе с экс-футболистом.
Пара сыграла свадьбу в 2016 году, до этого они встречались на протяжении семи лет. У них есть двое сыновей.
- Касильяс сейчас занимает пост заместителя генерального директора фонда «Реала».
- 1 мая 2019 года он перенес сердечный приступ на тренировке, выступая за «Порту».
- Карбонеро с мая 2019 года боролась с онкологическим заболеванием.