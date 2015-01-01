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    Касильяс расстался с женой после 12 лет отношений

    Сара Карбонеро, жена бывшего вратаря «Реала» Икера Касильяса, сообщила о разводе с экс-футболистом.

    Пара сыграла свадьбу в 2016 году, до этого они встречались на протяжении семи лет. У них есть двое сыновей.

    • Касильяс сейчас занимает пост заместителя генерального директора фонда «Реала».
    • 1 мая 2019 года он перенес сердечный приступ на тренировке, выступая за «Порту».
    • Карбонеро с мая 2019 года боролась с онкологическим заболеванием.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Инстаграм Сары Карбонеро

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    Сегодня, 11:38
    Комментарии2
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      Рейтинг: +3318

      Черкизовский Кот 20 минут назад

      Эх, когда-то целовались в прямом эфире после победы на ЧМ...

      0
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      Рейтинг: +1726

      ItalianFootball 1 час назад

      Там такое обращение к публике от жены. Всем бы так расставаться.

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